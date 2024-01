CAN: La Tunisie sort par la petite porte contre l'Afrique du Sud

La Tunisie a complètement raté sa Coupe d'Afrique qu'elle quitte dès le premier tour après un triste 0-0 mercredi à Korhogo contre l'Afrique du Sud, qui elle verra le second tour.

Les "Aigles de Carthage" terminent derniers d'un groupe E dont ils étaient les têtes de série, loin des rêves de gloire d'une équipe qui avait battu la France (1-0) il y a treize mois à la Coupe du monde où elle avait manqué la qualification en 8e de finale d'un rien.

Dans la savane ivoirienne, au Nord du pays, elle l'a manquée de beaucoup, en revanche.

Le 100e but de la Tunisie en Coupe d'Afrique, signé Hamza Rafia contre le Mali (1-1), restera le seul but inscrit par les joueurs de Jalel Kadri pendant le tournoi.

Les Aigles ont offert à la Namibie sa première victoire (1-0) dans la compétition, et un spectacle footballistique affligeant, et le premier match sans but du tournoi, avec Mali-Namibie au même moment.

Le capitaine Msakni, à sa huitième CAN, a commencé sur le banc et son entrée pour la dernière demi-heure n'a rien changé.

Symptomatique de ce mauvais match, le plus beau geste de l'équipe de Tunisie est l’œuvre d'un défenseur, Montassar Talbi pour sauver de la tête un centre dangereux (64).

Une tête largement au-dessus d'Haithem Jouini (89) a été le seul demi-frisson du match pour les Tunisiens.

La déception du Tunisien Montassar Talbi (c) après le match nul contre l'Afrique du Sud et l'élimination de la CAN, le 24 janvier 2024 à Korhogo AFP

Guère séduisante non plus, l'Afrique du Sud a proposé un tout petit peu plus de jeu, mais sans aucune action dangereuse non plus.

Sinon, un percée de Percy Tau pour un centre vers Evidence Makgopa (28) ou une tête croisée de Mothobi Mvala (39) ont à peine sorti ce match de sa torpeur. La première frappe cadrée a eu lieu à la 77e minute, par Sphephelo Sithole...

Sans génie, les "Bafana-Bafana" (les Garçons) ont assuré la deuxième place et connaîtront mercredi soir leur adversaire en 8e de finale, le 30 janvier à San-Pédro, le vainqueur du groupe E, qui pourrait bien être le Maroc.