CAN: le Maroc n'assume pas, l'Afrique du Sud va en quarts

La déception des Marocains Amine Harit (g) et Achraf Hakimi après la défaite contre l'Afrique du Sud, en huitièmes de finale de la CAN, le 30 janvier 2024 à San Pédro (Côte d'Ivoire)

Un autre favori est tombé à la CAN, le Maroc, piégé par l'Afrique du Sud (2-0) dès les 8e de finale, mardi à San-Pédro, où Achraf Hakimi a raté un penalty pour une égalisation en fin de match.

Les premiers demi-finalistes africains en Coupe du monde n'ont pas assumé leur statut, ce sont les "Bafana-Bafana" (les Garçons) qui iront défier le Cap-Vert, samedi à Yamoussoukro, dans le quart de finale le plus inattendu du tournoi.

Comme le Sénégal, surpris la veille par une Côte d'Ivoire (1-1, 5 t.a.b. à 4) réveillée d'entre les morts, le Maroc a cédé, après un premier tour maîtrisé. Walid Regragui, qui avait annoncé quitter son poste de sélectionneur si les "Lions de l'Atlas" n'atteignaient pas au moins les demi-finales, va-t-il rester?

La Tunisie et l'Algérie éliminées dès le premier tour, l’Égypte sortie par la RD Congo (1-1, 8 t.a.b. à 7), l'Afrique du Nord n'a plus de représentants en Côte d'Ivoire.

La malédiction continue pour le Maroc, qui n'a remporté qu'une seule Coupe d'Afrique, en 1976, un peu maigre pour son statut de géant du continent. Le Parisien Hakimi a eu une balle d'égalisation, pour un penalty consécutif à une main de Mothobi Mvala, mais il l'a envoyé sur la barre (86).

Les Bafana-Bafana aussi n'en ont remporté qu'une, la première, chez eux en 1996, devant Nelson Mandela, qui venait sorti le pays du régime de l'Apartheid et de la mise au ban internationale.

Evidence

La joie des Sud-Africains après le but d'Evidence Makgopa face au Maroc, en huitièmes de finale de la CAN, le 30 janvier 2024 à San Pédro (Côte d'Ivoire) AFP

Le nouveau héros porte un beau prénom, Evidence Makgopa. L'attaquant des Orlando Pirates est parti à la limite du hors-jeu sur un mauvais alignement de la défense marocaine et une bonne passe de Themba Zwane pour aller battre Yassine Bounou (56).

Leur sélectionneur belge Hugo Broos, champion d'Afrique avec le Cameroun en 2017, est toujours en course pour remporter deux CAN avec deux équipes, comme le Français Hervé Renard avec la Zambie (2012) et la Côte d'Ivoire (2015).

Contrairement à la Coupe du monde, où le Maroc pouvait défendre et contrer, il lui fallait faire le jeu en Afrique, conformément à son statut.

Les hommes de Regragui, privé de son meneur Hakim Ziyech, blessé, ne s'y sont mis sérieusement qu'une fois menés au score.

Symbole de cette faillite, Sofyan Amrabat n'a pas fini le match, exclu pour une faute en dernier défenseur (90+4), et sur le coup franc, Teboho Mokoena a conclu son très grand match d'un coup franc direct (90+5).

Les Bafana-Bafana sont la seule équipe à avoir battu le Maroc en 2023, et deux fois, puisqu'ils avaient gagné en qualifications pour cette CAN le 16 juin (2-1). Le quatrième de la dernière Coupe du monde aurait dû se méfier plus...