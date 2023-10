CAN : RDC, Afrique du Sud, Zambie... Trois revenants en quête de rachat

Si le plateau de la prochaine CAN ne compte pas de grands débutants, on relève parmi les 24 qualifiés des équipes qui font leur retour en phase finale. C'est en particulier le cas de la RD Congo et de l'Afrique du Sud, qui avaient manqué l'édition 2021 au Cameroun, ainsi que de la Zambie, dont la dernière participation remontait à 2015. Coup de projecteur sur ces trois anciens vainqueurs désireux de rattraper le temps (et les occasions) perdu(es).