"C'est dans mon ADN": à 45 ans, Venus Williams savoure son retour à l'US Open

Venus Williams au service lors d'un double mixte à l'US Open, le 19 août 2025 à New York

"J'adore mon travail": à 45 ans passés, Venus Williams aborde avec un enthousiasme intact le 25e US Open de sa carrière, un "défi" forcément "différent" des années où elle luttait pour le titre.

Si la septuple lauréate en Grand Chelem n'effraie plus autant qu'avant ses adversaires sur le circuit WTA, elle bat tout de même toutes les autres joueuses du tournoi new-yorkais au petit jeu des statistiques.

A 45 ans et 68 jours au premier jour de l'US Open, l'aînée des sœurs Williams a soufflé sept bougies de plus que la deuxième participante la plus âgée, l'Allemande Tatjana Maria (38 ans et 16 jours).

Et depuis le début de l'ère professionnelle en 1968, aucune joueuse n'a figuré dans autant de tableaux finaux de Grand Chelem que la doyenne du tournoi, qui s'apprête à disputer son 94e tournoi majeur.

Pour son entrée en lice, Venus Williams affrontera lundi la Tchèque Karolina Muchova (12e), qui n'avait pas encore quatre ans quand l'Américaine a remporté son premier trophée majeur à Wimbledon en 2000.

"C'est super enthousiasmant d'être de retour", a déclaré Williams, bénéficiaire d'une invitation des organisateurs de l’US Open qui lui permet d'intégrer directement le tableau final malgré sa lointaine 610e place au classement WTA.

Le fait de rejouer un tournoi qu'elle a tant disputé par le passé "ne me lasse pas, c’est encore plus motivant", a-t-elle déclaré dans une conférence de presse d'avant-tournoi plutôt expéditive.

Williams n'a repris le tennis professionnel qu'en juillet dernier après une absence de 16 mois, remportant un match de double et un match de simple au WTA 500 de Washington avant d'être éliminée au deuxième tour.

L'Américaine Venus Williams frappe un coup droit lors d'un match de double, le 23 juillet 2025 à Washington, DC GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Invitée ensuite en dernière minute par les organisateurs du WTA 1000 de Cincinnati (7-18 août), elle s'est inclinée d'entrée de jeu dans l'Ohio.

"Je jouerai toujours au tennis"

Opérée en 2024 de fibromes utérins, des tumeurs bénignes aux douleurs parfois intenses, l'Américaine revient de loin.

"J'adore mon travail. C'est là que réside ma joie", a-t-elle répondu lorsqu'elle a été interrogée sur ce qui la motivait encore à jouer malgré le poids des années et de ses ennuis de santé.

Sur les courts bleus de Flushing Meadows qu'elle connaît par cœur, la sœur de Serena veut "donner le meilleur (d'elle-)même, a-t-elle expliqué.

"Je n'ai pas joué autant que les autres" participantes au tournoi, "c'est donc un défi différent... J'essaie simplement de m'amuser, de rester détendue et de donner le meilleur de moi-même", a-t-elle ajouté.

Avant son entrée en lice en simple, Venus Williams a déjà été aperçue plusieurs fois sur les courts de l'US Open: mardi à l'occasion d'un match de double mixte aux côtés de son compatriote Reilly Opelka, un autre serveur d'élite, et jeudi soir lors d'un match de gala avec John McEnroe, Coco Gauff et Andre Agassi.

Sa participation au dernier Grand Chelem de l'année intervient 28 ans après sa première apparition en 1997, à l'âge de 17 ans, où elle avait réalisé un parcours de rêve jusqu'en finale, perdue face à Martina Hingis.

Venus Williams pose avec le trophée après sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem, à Wimbledon, le 11 juillet 2000 à Londres AFP/Archives

Après ces débuts éblouissants, Williams s'est imposée comme l'une des plus grandes joueuses de tennis de l'histoire, remportant deux US Open et cinq Wimbledon en simple et 14 titres du Grand Chelem en double aux côtés de sa sœur Serena.

Même si toute carrière professionnelle arrive un jour à son terme, "je pense que je jouerai toujours au tennis", a affirmé l'une des principales attractions du tournoi new-yorkais.

"C'est dans mon ADN. Peu importe que ce soit maintenant ou dans 30 ans", a-t-elle expliqué.