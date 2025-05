Championnat PGA: Pavon chute à la 8e place après le 3e tour, Scheffler s'échappe en tête

Le Français Matthieu Pavon a chuté à la huitième place au classement du Championnat PGA à l'issue du troisième tour disputé samedi à Charlotte (Caroline du Nord, Etats-Unis), à six coups du N.1 mondial américain Scottie Scheffler, seul en tête (-11).

Avec une carte de 72, soit un coup au-dessus du par, Pavon partage le huitième rang avec l'Américain Keegan Bradley, vainqueur du Championnat PGA en 2011, ses compatriotes Bryson DeChambeau -- deuxième l'an dernier -- et Tony Finau, ainsi qu'avec l'Anglais Matt Fitzpatrick.

Le Bordelais avait un temps occupé ex aequo le sommet du classement, profitant de deux bogeys d'entrée de jeu du leader surprise de la veille, le Vénézuélien Jhonattan Vegas.

Mais trois bogeys sur ses trois derniers trous ont fait chuter Pavon au classement. "C'est pas passé loin d'être vraiment très, très bien (...) C'est dommage, j'ai pas vraiment tapé de mauvais coups et je me fais punir trois fois", a-t-il réagi au micro de Canal+.

Le dernier Français à avoir remporté un Majeur fut Arnaud Massy, à l'Open britannique de 1907.

Scottie Scheffler, lui, a réussi un eagle et trois birdies sur ses cinq derniers trous, pour une carte de 65. Le N.1 mondial compte trois coups d'avance sur son premier poursuivant, le Suédois Alex Noren, qui a de son côté rendu une carte de 66.

"Je me suis bien accroché. Je me suis battu à fond. C'était difficile. J'ai fait du bon travail en restant patient et en réussissant de bons coups", a déclaré Scheffler, vainqueur de deux Masters.

Un troisième Majeur, "cela signifierait beaucoup, a-t-il ajouté. Ces tournois sont très importants pour nous, vous travaillez toute votre vie pour avoir une chance de gagner les tournois majeurs, et n'importe quel tournoi d'ailleurs, et demain j'ai une bonne occasion de jouer et d'essayer de gagner".

Le duo américain Davis Riley et J.T. Poston complète le podium, à quatre coups du leader (-7). Un trio composé de l'Espagnol Jon Rahm, vainqueur de deux Majeurs qui a signé une carte de 67, le Sud-Coréen Kim Si-woo, au par, et Jhonattan Vegas (+2 samedi), se partage la cinquième place, à -6.

"Il y a d'excellents joueurs qui me suivent au classement et il faudra que je fasse encore un très bon tour" dimanche, a conclu Scheffler.