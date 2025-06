Championnats de France: Grousset termine en beauté avec un nouveau record de France

Maxime Grousset a terminé les Championnats de France de natation en beauté en s'imposant en finale du 100 m papillon avec un nouveau record de France et la meilleure performance mondiale de l'année, jeudi à Montpellier.

Grousset s'est facilement imposé en 50 s 11, devant Clément Secchi (51 s 06) et Michel Arkhangelsky (51 s 24), et valide ainsi sa participation aux Championnats du monde à Singapour dans cinq semaines sur sa distance fétiche.

"C'était cool. J’ai pris du plaisir (...) il va falloir que j’améliore encore des choses, même si, honnêtement, j’ai fait une très belle course", s'est félicité le Néo-Calédonien.

Après un temps déjà canon lors des séries du matin (51 s 12), Grousset était confiant pour passer en dessous des minima (51 s 67). "Mais je ne pensais pas faire ce chrono le soir", a-t-il avoué. "J'ai même nagé relâché sur le premier 50 m, j'en avais encore un peu sous le pied."

Il a battu son propre record, établi en 2023 à Fukuoka (Japon), en 50 s 14. Avec ce chrono, Grousset signe également la meilleure performance de l'année devant le Suisse Noé Ponti (50 s 27).

Cette semaine, le sprinteur de 26 ans a également remporté le 50 m papillon — record de France à la clé — ainsi que le 50 et le 100 m nage libre. Il sera l’un des chefs de file des Bleus lors des Mondiaux de Singapour, du 27 juillet au 3 août.

"De belles surprises"

"D'abord, on va couper un peu. Ensuite, on repartira sur une grosse semaine, une semaine et demie d'entraînement intensif. Et ensuite, on redescendra progressivement pour arriver affûté comme il faut, avec de grosses ambitions", a prévenu Grousset.

Au dernier jour des Championnats de France, Clément Secchi s'est ajouté au contingent bleu pour les Mondiaux en descendant sous les minima sur 100 m papillon. "Je suis super content. J’ai fait mon meilleur temps de l'année le jour J", s'est-il réjoui.

Maxime Grousset à Montpellier le 19 juin 2025 AFP

Au total, 28 nageurs français ont obtenu leur billet pour les Mondiaux : 10 femmes et 18 hommes. Le plus âgé de la délégation est Damien Joly (1500 m nage libre), 33 ans, qui participera à ses 7e Mondiaux.

Le plus jeune est Rafael Fente Damers (100 m nage libre), 18 ans, médaillé de bronze du relais olympique à Paris.

"On a eu de belles surprises et il y a aussi de l'expérience, les tauliers ont répondu présents", a apprécié le Directeur technique national par intérim de la natation Denis Auguin, évoquant "une équipe rajeunie" qui peut "nourrir de l'ambition".

Ils seront rejoints par Léon Marchand à partir du 12 juillet pour le stage de préparation à Jakarta. Le héros des derniers JO a pu valider plusieurs minima aux États-Unis, exempté par le staff de l'équipe de France.

"C'est une décision qui a été prise après avoir discuté très longuement avec lui", a précisé Denis Auguin. "Il sera aligné sur le 200 4 nages, 400 4 nages, 200 brasse, 200 papillon, et des relais", a-t-il ajouté.