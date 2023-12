Champions Cup: Après trois victoires cruciales, la Rochelle cède une bataille devant le Leinster

La quatrième levée entre les deux nouveaux rivaux du rugby européen a souri aux Irlandais du Leinster, vainqueurs en maîtrise dimanche sous la pluie de La Rochelle (16-9), trop imprécis pour conserver son invincibilité naissante.

Après la trilogie à couper le souffle, pleine de tensions et quelques frictions qui a viré aux étoiles pour les jaune et noir ces trois dernières années, cet opus s'annonçait beaucoup plus incertaine un gros mois et demi après que Français et Irlandais aient été bottés précocement de la Coupe du monde qu'ils rêvaient légitimement tous deux de ramener au bercail.

La tension et les frictions étaient toujours présentes, en témoigne cette bagarre rare à ce niveau nécessitant un rappel à l'ordre et deux cartons jaunes pour Jonathan Danty et Joe McCarthy (12) adressés par l'arbitre Matthew Carley, qui ne s'est pas fait que des amis à Deflandre.

Le joueur du Leinster Caelan Doris à la fin du match opposant son club à celui de La Rochelle lors de la première journée de la Champions Cup au stade Marcel Deflandre à La Rochelle le 10 décembre 2023. AFP

La pluie, invitée attendue aussi avec une programmation en décembre, n'a cessé qu'à un quart d'heure de la fin mais trop tard pour voir des envolées qui avaient fait le sel des trois premiers affrontements, "ces matches à part" comme les qualifie Ronan O'Gara, le Munsterman d'origine et rival de la franchise dublinoise quand il était joueur et depuis qu'il cornaque avec succès les Maritimes.

Ses hommes ont cédé cette fois dans ce sommet électrique, pris par leurs émotions et un excès de rugosité parfois, avec un manque de lucidité palpable sur leurs temps forts finalement assez nombreux dans cette partie qu'ils n'ont pas su maitriser.

La carapace du Leinster

Le Leinster de Leo Cullen, qu'a rejoint Jacques Nienaber le faiseur de miracles springboks, est davantage habitué à de telles batailles humides dans son championnat domestique et l'a prouvé, en ne craquant jamais même sous la pression rochelaise après la pause.

Le joueur de La Rochelle Antoine Hastoy lors du match opposant son club au Leinster dans le cadre de la première journée de la Champions Cup au stade Marcel Deflandre à La Rochelle le 10 décembre 2023. AFP

Orphelin désormais de la légende Jonny Sexton parti à la retraite et privé pour ces retrouvailles de James Lowe, Tadhg Furlong et Jack Conan, le quadruple champion d'Europe a été clinique pour punir la montée de tension rochelaise après l'échauffourée en envoyant Jordan Larmour derrière la ligne (12).

Il n'a surtout rien laissé, à part trois pénalités à Antoine Hastoy (sur 4 tentatives), sortant sa carapace hermétique sur les temps forts locaux mais manquant de justesse et de précision avec ce ballon savonette.

A défaut de son capitaine Grégory Allditt au repos jusqu'au +Boxing Day+, on attendait de voir à l'oeuvre une semaine après son retour la puissance de Will Skelton, qui hante les esprits irlandais depuis qu'il a rejoint le vieux continent. Mais on a vu aussi son côté un peu plus sombre avec quelques fautes de goût dans les rucks, à l'instar de ses partenaires qui voulaient surement trop bien faire et sont tombés sur un os revanchard.

Une bataille de perdue, ce n'est pas la guerre, et ces deux mastodontes pourraient bien se retrouver au printemps avec cette formule de Champions Cup express. A condition que le club à la caravelle, au départ poussif en Top 14, se remette d'aplomb dans six jours sur le terrain des Stormers, battus avec le bonus à Leicester (30-26) au même moment.

Normalement, le temps sera beaucoup plus clément avec une trentaine de degrés prévus au Cap de Bonne-Espérance. Tout ce qu'espèrent les Rochelais.