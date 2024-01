Champions Cup: Bayonne balayé à Northampton

Bayonne n'a pas existé sur le terrain de Northampton, balayé (61-14) par des Anglais premiers qualifiés pour les 8e de finale de Champions Cup, vendredi soir en ouverture de la 3e journée.

L'Aviron, avec une équipe une nouvelle fois mixée, n'a rien pu faire face à l'actuel leader de Premiership sans pitié lors d'un premier acte à sens unique avec six essais inscrits et transformés (42-0) et sans révolte de Basques passifs et indisciplinés.

Le rouleau-compresseur des Saints ne s'est pas relâché au retour des vestiaires avec le 3e ligne Tom Pearson encore à l'honneur pour un triplé synonyme d'homme du match à la fin, le pilier Alex Waller y allant de son doublé et Courtney Lawes, aperçu en France en début de semaine en vue de la saison prochaine, en étant tout du long impérial dans le travail de l'ombre.

Au total, les hommes de Phil Dowson ont passé neuf fois la ligne bayonnaise.

L'équipe de Grégory Patat, qui avait suscité l'espoir après le nul ramené du Munster (17-17) en ouverture de la compétition, a profité de l'apport de son banc et d'un relâchement anglais après l'heure de jeu pour enfin relever la tête et s'illustrer offensivement par l'entrant Tom Spring et Aurélien Callendret.

Malgré ce très lourd revers, Bayonne garde mathématiquement encore un petit espoir de qualification mais ça passera au minimum par un succès dimanche prochain contre Exeter dans son antre de Jean-Dauger et des résultats favorables sur les autres terrains de cette poule 3.