Champions Cup: Bordeaux-Bègles mate Northampton et décroche son premier titre

Le pilier de l'UBB Jefferson Poirot (G) et le demi de mêlée Maxime Lucu (D) soulèvent la Champions Cup après leur victoire en finale face à Northampton, à Cardiff, le 24 mai 2025

Dans un bras de fer longtemps indécis qu'il a fini par faire basculer du bon côté en deuxième période, Bordeaux-Bègles a dominé Northampton 28 à 20 samedi à Cardiff pour remporter la Champions Cup, et décroche son premier titre, récompense d'une saison remarquable.

Meilleure attaque de la compétition cette saison, avec à la baguette une charnière Maxime Lucu-Matthieu Jalibert étincelante, les hommes de Yannick Bru l'ont emporté avec 4 essais dont un doublé de Damian Penaud, qui a battu son propre record d'essais sur une seule édition (14).

"C'est énormément de bonheur", a souligné l'ailier de l'UBB au micro de France 2. "Après le revers de l'année dernière (en finale du Top 14 face au Stade toulousain 59-3, NDLR), on s'était dit qu'on ne voulait plus jamais revivre ça."

Avec ce succès, les joueurs de l'UBB poursuivent la récente domination française sur la Champions Cup, avec un cinquième titre d'affilée remportée par un club du Top 14 après Toulouse (2021, 2024) et la Rochelle (2022, 2023).

Après avoir dominé en demi-finale les tenants du titre toulousains, les Girondins n'ont pas tremblé pour leur première finale continentale, loin de leurs errements de celle de Top 14 l'an passée.

L'ailier de l'UBB Damian Penaud attrape un ballon en l'air face à Northampton, en finale de Champions Cup, à Cardiff, le 24 mai 2025 AFP

Pourtant cueillis à froid par un essai rapide des Saints, tombeurs de l'armada irlandaise du Leinster en demie, les Bordelo-Béglais ont ensuite étouffé l'équipe anglaise, malgré les efforts de ses joueurs sélectionnés avec les Lions Britanniques et Irlandais, les internationaux Henry Pollock, Fin Smith, Alex Mitchell, ou Tommy Freeman.

Déjà privé de certains cadres et rapidement handicapé par plusieurs blessures dans ses lignes arrières, Northampton s'est comme à son habitude accroché au courage, profitant de chaque erreur bordelaise, pour revenir à égalité à la pause (20-20).

Dans une deuxième période beaucoup plus cadenassé mais dont Bordeaux a su garder le contrôle, les Saints ont peu à peu baissé de pied, épuisés par un banc bordelais bien supérieur.

Lucu et Jalibert en maîtrise

Les Girondins, surpris par un coup d'envoi court, ont d'emblée été pris à la gorge par les Saints, qui n'ont mis que quelques minutes à ouvrir le score avec un essai de Coles (2e).

Pas déstabilisés par cette entame pour autant, les hommes de Yannick Bru ont rapidement pris en main la rencontre, grâce à un jeu au pied d'occupation précis de la charnière Lucu-Jalibert, qui a su profiter aussi de la désorganisation anglaise après les sorties sur blessure de l'ailier James Ramm et de l'arrière George Furbank.

Après un bon travail des avants, c'est sans surprise une des flèches de l'UBB, son ailier Damian Penaud, qui a débloqué leur compteur (6e).

Constamment en danger face aux accélérations de Penaud et de son partenaire Louis-Bielle Biarrey sur l'autre aile, Northampton a craqué quelques minutes plus tard sur un superbe une-deux entre les deux partenaires, seulement sauvés par un en-avant de passe (14e).

Les supporters de l'UBB sur la place des Quinconces, à Bordeaux, le 24 mai 2025 AFP

Efficaces sur toutes leurs offensives, les Bordelo-Béglais ont rapidement trouvé la faille pour prendre l'avantage, grâce à un slalom de Jalibert, qui a ensuite servi Adam Coleman d'une passe en cloche (21e, 10-7).

Un doublé de Penaud (37e), auteur de son 14e essai de la compétition cette saison, est venu concrétiser la domination bordelaise. Mais juste avant la pause, les Saints ont marqué bien trop facilement, revenant à égalité avec le doublé de Coles (40e+1, 20-20).

Alors que les Anglais étaient réduits à 14 après un carton jaune pour un plaquage dangereux de Prowse (44e), les Bordelais ont resserré l'étau sur les Anglais, sous pression dans leur camp.

Une pénalité de Lucu (45e) et un essai en puissance de Cyril Cazeaux (55e) plus tard, le premier titre de leur histoire a commencé à se dessiner pour les Bordelo-Béglais, à plus d'un essai transformé de leurs adversaires (28-20).

Dans une fin de match hachée, où les deux équipes ont fait preuve d'imprécisions et de maladresses, les Girondins ont assuré l'essentiel pour tenir les Saints à distance de leur en-but, et décrocher leur première Champions Cup.