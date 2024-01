Champions Cup: La Rochelle qualifiée en domptant Sale avec Hastoy

La Rochelle, double tenante du titre, sera au rendez-vous des huitièmes de finale de Champions Cup après avoir dominé dimanche les Anglais de Sale (37-24) dans un stade ouvert au vent, qu'a dompté Antoine Hastoy durant l'ultime journée de la phase de groupe.

Les Maritimes ont géré de bout en bout la pression de ce match couperet avec une efficacité redoutable personnalisée par l'ouvreur français, visiblement pas perturbé par sa non convocation pour le Tournoi des six nations.

La pression était pourtant à son zénith dans la banlieue de Manchester, où une défaite aurait mis au tapis le vainqueur des deux dernières éditions, également finaliste en 2021.

Le Stade rochelais, douché par deux défaites initiales dans le groupe 4, s'est offert un "happy end" avec ce deuxième succès d'affilée, une semaine après avoir maîtrisé le Leicester (45-12), pour finir à la troisième place.

Le club au maillot jaune et noir disputera les huitièmes de finale début avril, comme le Racing 92, l'UBB, Toulouse et Lyon.

Et, même si ils devront se déplacer à cette occasion, les Rochelais peuvent toujours rêver de disputer une quatrième finale européenne consécutive le 25 mai à Londres, ce qui constituerait une performance inédite dans la compétition.

Double infériorité

Le demi d'ouverture de La Rochelle Antoine Hastoy inscrit un essai contre Sale en Champions Cup le 21 janvier 2024 dans le Salford Community Stadium près de Manchester en Angleterre AFP

Au Salford Stadium, le suspense s'est rapidement éteint sous les coups de pieds précis de Hastoy, auteur d'un sans faute face aux perches et même crédité d'un essai (42e, 21-0), après une récupération en défense de Levani Botia, une attaque déclenchée par Ulupano Seuteni et une longue course du N.10 vers l'en-but anglais.

Les Rochelais ont mené 30-0, avec vingt points à son compte, avant que les Sharks de Sale ne grignottent leurs premiers points de la partie avant l'heure de jeu sur un essai de Tom Roebuck (59e, 30-5) que George Ford n'a pas réussi à transformer.

Le réveil anglais, trop tardif, s'est retrouvé renforcé par le carton jaune reçu par Hastoy (65e), coupable d'un hors jeu, puis par celui de Brice Dullin (67e) après un coup à la tête donné à un adversaire sur un placage.

L'indiscipline de La Rochelle, comme le week-end dernier (trois cartons jaunes face aux Tigers), n'a toutefois pas été préjudiciable aux partenaires de Grégory Aldritt, le nouveau capitaine des Bleus, désigné homme du match.

Le club à la Caravelle a même été capable de marquer un quatrième essai par Ulupano Seuteni (72e, 35-12) durant cette double infériorité numérique, avant de subir en fin de match.

Au passage, l'actuel huitième du Top 14 a ramené d'Angleterre son deuxième succès à l'extérieur seulement de la saison, deux semaines après le premier à Pau en championnat. Il a toutefois été terni par la sortie sur blessure du pilier argentin Joel Sclavi en toute fin de match.