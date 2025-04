Champions Cup: La Rochelle sort dès les huitièmes, Toulon et le Leinster assurent

La Rochelle, vainqueur de la Champions Cup en 2022 et 2023, a été éliminée dès les huitièmes de finale de la compétition samedi, chutant à domicile contre le Munster au contraire de Toulon, le Leinster et Castres, qualifiés devant leur public.

Les Rochelais ont confirmé leur piètre forme du moment en enchaînant un neuvième match consécutif sans victoire (un nul). Samedi, contre le Munster, les Maritimes ont de nouveau balbutié leur rugby (24-25).

Légèrement devant à la pause grâce à un bon début de match, ils ont baissé le pied en seconde période, marquée par des mauvais choix en attaque, comme celui de Teddy Thomas manquant un espace dégagé au large (46e), un essai casquette après un renvoi contré deux minutes plus tard, ou encore l'indiscipline avec deux cartons jaunes.

Le Munster retrouvera le vainqueur du huitième entre l'Union Bordeaux-Bègles et l'Ulster qui se joue dimanche.

Dans la même partie du tableau, les Toulonnais, qui retrouvaient le goût des phases finales pour la première fois depuis 2021, ont battu les Saracens à l'issue d'un match fou (72-42)

Après deux essais-casquettes et une multitude de plaquages manqués, les Toulonnais étaient menés 35-13 à la 32e minute. Mais les partenaires de Facundo Isa, auteur d'un triplé, se sont remis la tête à l'endroit en marquant dix essais au total. Ils recevront en quarts Toulouse ou Sale, qui se rencontrent dimanche (16h00).

Castres arrache le quart

Très grand écart aussi en faveur du Leinster: les Irlandais, finalistes malheureux des trois dernières éditions, ont écrasé les Harlequins (62-0). La province composée en majorité des joueurs de l'équipe d'Irlande a été une fois de plus chirurgicale dans ces schémas de jeu et a marqué 10 essais.

Ils affronteront pour une place en demi-finale le vainqueur de Glasgow-Leicester qui se joue plus tard dans la soirée.

Les joueurs de Castres célèbrent leur victoire face à Trévise, à Castres, le 5 avril 2025 AFP

Pour son retour en phases finales de la grande coupe d'Europe 23 ans après, Castres a arraché sa qualification en marquant un sixième essai à une minute de la fin contre Trévise, au terme d'une série de mêlées à 5 mètres de l'en-but italien.

Légèrement devant à la pause (24-22) au bout d'une mi-temps où les deux équipes ont alterné belles combinaisons et essais données à l'adversaire, les Castrais ont perdu le fil du match après le carton rouge infligé à Adrien Séguret pour un plaquage épaule contre tête (44e).

En infériorité numérique, et même à 13 contre 14 après une bagarre générale, les Castrais ont accusé jusqu'à 10 points de retard contre les Italiens (37-27, 63e), novices à ce stade de la compétition.

Mais malgré leur indiscipline et des points perdus au pied, ils n'ont rien lâché et Jérémy Fernandez est venu libérer le stade Pierre-Fabre en partant astucieusement au ras d'une mêlée pour marquer et transformer l'essai de la qualification (37-37).

En quarts de finale, les Castrais vont se déplacer chez les Anglais de Northampton, faciles vainqueurs de Clermont vendredi.