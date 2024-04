Champions Cup: l'UBB et La Rochelle à la trappe

Zéro pointé. Après les éliminations de Bordeaux-Bègles, surpris par les Harlequins (42-41), et de La Rochelle, étrillé par le Leinster (40-13), seul Toulouse, qui reçoit Exeter dimanche, peut espérer disputer les demi-finales de la Champions Cup.

. La terrible désillusion de l'UBB

Au terme d'un match fou et d'un suspense incroyable, Bordeaux-Bègles est sorti perdant du festival offensif, marqué par douze essais au total, face aux Anglais des Harlequins (42-41).

L'UBB, qui était menée 28-12 à la pause au sortir d'une entame ratée, a relevé la tête et remonté la pente, porté par son ailier remplaçant Madosh Tambwe, auteur d'un doublé (65e, 76e). Mais, depuis le début de la saison, les Girondins évoluent sur courant alternatif et n'ont pas su, une nouvelle fois, tenir le score.

Français et Anglais se sont ainsi répondu du tac au tac et, à ce petit jeu-là, ce sont les Quins qui ont eu le dernier mot avec un essai de l'arrière Tyrone Green, transformé par l'ouvreur Marcus Smith, pour enfoncer le clou.

Louis Bielle-Biarrey tente de plaquer Will Porter à Bordeaux le 13 avril 2024 AFP

"Ça se joue sur certaines petites erreurs que les champions ne commettent pas. On a eu l'état d'esprit pour revenir mais on a aussi commis beaucoup d'erreurs", a pesté le manager de l'UBB Yannick Bru.

"Notre deuxième mi-temps est beaucoup plus consistante. Mais à la fin on prend un essai sur une contre-attaque de 80 mètres, c'est inadmissible."

Les deux transformations ratées du demi de mêlée international Maxime Lucu (20e, 76e), par ailleurs très bon, ont coûté cher.

. Le Leinster était trop fort

Fin de règne pour La Rochelle. Doubles tenants du titre, les coéquipiers de Grégory Alldritt n'ont cette fois par fait le poids face au Leinster (40-13), leur victimes des deux dernières finales.

Balayé par les Irlandais, le club à la caravelle a fait une croix sur le triplé rêvé. A Dublin, les Maritimes ont vécu un calvaire, incapables de répondre à la domination des Leinstermen, auteurs de cinq essais.

"C'est génial! On a eu de sacrées batailles contre eux ces dernières années et ça fait vraiment plaisir de réussir à enfin sortir une telle performance et un tel résultat", a savouré le troisième ligne Caelan Doris, saluant une "superbe performance défensive".

Ultan Dillane tente de contrer Jamison Gibson-Park à Dublin le 13 avril 2024 AFP

Complètement dépassés, sans solution, les Rochelais restaient pourtant sur une série de dix succès de rang lors des matches éliminatoires de la Champions Cup, leur dernier revers dans un match couperet remontant à la finale 2021 perdue devant Toulouse (22-17).

Le Leinster affrontera pour une place en finale les Anglais de Northampton, qui ont écrasé les Bulls sud-africains (59-22).

Dimanche, Toulouse aura l'occasion de redorer le blason du Top 14 dans le dernier quart de finale, face aux Anglais d'Exeter.

En cas de succès, les coéquipiers d'Antoine Dupont et Romain Ntamack affronteront les Harlequins.

La finale est programmée le 25 mai à Londres.