Champions Cup: Ramos terrasse Toulon et envoie Toulouse en demies

Au bout du suspense, le Stade Toulousain a fait tomber Toulon grâce à une ultime pénalité de Thomas Ramos en quart de finale de Champions Cup dimanche (21-18) et poursuivra sa quête d'un deuxième sacre d'affilée à Bordeaux, face à l'UBB, en demi-finale.

Longtemps éclipsés par la furia toulonnaise, les quelques Toulousains éparpillés dans les travées de Mayol ont laissé exploser leur joie quand leur buteur a passé une pénalité en coin après la sirène, synonyme de qualification pour le dernier carré, et de coup de poignard pour le RCT.

Les tenants du titre retrouveront l'Union Bordeaux-Bègles, victorieuse du Munster samedi (47-29) le week-end du 3 mai pour aller chercher un billet pour la finale programmée à Cardiff le 24 mai.

Dans ce duel entre Rouge et Noir, la partie a été âpre, serrée de bout en bout, et terriblement cruelle pour les Toulonnais, tombés pour la première fois de la saison chez eux malgré un engagement total.

"Je ne pouvais pas garantir de jouer une septième demie d'affilée mais je pouvais garantir que dans l'engagement, on serait présents, et on l'a été", a déclaré Ugo Mola après "un match de haut niveau, des contacts assez incroyables".

Sans Antoine Dupont ni Ange Capuozzo blessés, ses hommes semblaient prenables, mais la balance a une nouvelle fois penché en leur faveur grâce à la botte du meilleur buteur de l'histoire du XV de France, sanctionnant une dernière erreur des Toulonnais.

Les deux équipes avaient raté leur entame au tour précédent, elles ont cette fois été au rendez-vous dans un début de match à l'intensité folle.

Jaminet au rendez-vous

Sous la fine pluie toulonnaise, le combat s'est concentré devant. Nerveux face à l'hostilité de Mayol, les Toulousains ont multiplié les fautes et ont donné l'occasion à un ancien de la maison haut-garonnaise de s'illustrer, dans un match à la saveur particulière pour lui.

Alors que le Stade Toulousain lui doit encore 450.000 euros dans l'affaire de son transfert en provenance de Perpignan en 2022, l'arrière Melvyn Jaminet a fait parler son coup de pied pour donner l'avantage aux siens, avec notamment une pénalité parfaite de près de 60 mètres, puis une autre de 50 mètres (12-3, 32e).

Les murs du vestiaire toulousain ont du trembler à la pause, car dès leur retour sur le terrain, les hommes d'Ugo Mola ont accéléré et fait plier une défense varoise jusque-là irréprochable. Dans le sillage d'Emmanuel Meafou, excellent, ils ont profité du carton jaune reçu par Baptiste Serin en raison d'un plaquage dangereux pour recoller par un essai tout en force de Jack Willis puis sont passés devant grâce à un essai du centre Pita Ahki (18-11, 51e).

Mais armés de leur patience, de leur pragmatisme, et de la botte de Jaminet, auteur de tous les points du RCT, les Toulonnais sont revenus à hauteur (18-18, 63e).

L'arrière de Toulon Melvyn Jaminet a inscrit six pénalités lors du quart de finale de Champions Cup perdu à domicile contre Toulouse, le 13 avril 2025 AFP

Dans un deuxième acte haletant, le combat s'est intensifié, à mesure que la perspective d'une prolongation se matérialisait. "Nous les avants, on va avoir des courbatures demain matin mais c'est comme ça qu'on gagne le match, c'est devant', a savouré Manny Meafou.

Un frisson a traversé les 16.500 spectateurs lorsque Thomas Ramos a tenté une pénalité en coin de 40 mètres à trois minutes de la fin du temps réglementaire, mais sa tentative est passée à côté, son troisième échec du jour.

Peut-être une façon pour lui de ménager le suspense: quelques minutes plus tard, après une faute de main de Gabin Villière sous un ballon haut, Ramos a une nouvelle fois montré les perches, et ne s'est cette fois pas trompé.

"On s'entraîne pour ça. Dans un stade pareil, dans un environnement pareil. Ces pénalités-là, on les rêve", a assuré Ramos, en larmes au micro de France 2.

Qualifiés et alors qu'ils sont leaders en championnat, les Toulousains peuvent toujours rêver de rééditer leur doublé de l'année dernière.