Champions Cup: sale journée pour les Français

Le centre anglais de Sales Manu Tuilagi (au centre) plaqué lors du match de Champions Cup entre les Sharks et le Stade Français (28-5), au Salford Community Stadium (Manchester) le 10 décembre 2023.

Sale journée pour les Français en Champions Cup: les Rochelais, double tenants du titre, ont été douchés d'entrée à domicile par le Leinster dimanche et le Racing 92 et le Stade français ont tous les deux perdu contre des Anglais.

Fin de série pour le Stade rochelais. Après avoir enchaîné 16 victoires dans la compétition depuis 2021, le club maritime a subi la loi du Leinster (16-9), qu'il avait battu lors des deux dernières finales.

Sous une pluie intense, la province irlandaise a su profiter du manque de précision et de l'indiscipline des hommes de Ronan O'Gara au cours d'un match très tendu entre les deux nouveaux grands rivaux du rugby continental.

L'ouvreur du Leinster Harry Byrne (en l'air) bascule sur son partenaire Will Connors pendant le match de Champions Cup entre la Rochelle et la province irlandaise (9-16) le 10 décembre 2023 au stade Marcel Deflandre de la Rochelle. AFP

"Le Leinster avait faim et cela s'est vu", a reconnu le manager rochelais, ancien ouvreur de la province rivale du Munster. "Cette défaite doit nous servir".

La qualification, promise aux quatre meilleures équipes de chaque poule de six, reste largement envisageable pour le champion sortant, mais son éventuel parcours en phase finale s'est compliqué, avec sans doute des matches à jouer à l'extérieur.

Bilan décevant

Toulouse fait partie des équipes françaises qui ont sauvé l'honneur ce week-end, avec une victoire contre Cardiff (52-7), grâce notamment à cet essai de Matthis Lebel, au stade Ernest-Wallon Stadium de Toulouse samedi 9 décembre 2023. AFP

Même constat pour le Racing 92, un autre prétendant à la victoire finale tombé d'entrée sur son terrain, contre les Harlequins (31-28).

Le leader du Top 14 semblait avoir le match en main, mais il a cédé après l'heure de jeu face aux coéquipiers de l'ouvreur international et homme du match Marcus Smith, notamment auteur d'un bel essai et d'un drop.

Maigre consolation pour le club des Hauts-de-Seine: les deux points de bonus défensif et offensif, grâce à ses quatre essais, dont un doublé du demi de mêlée Nolann Le Garrec.

Son voisin et rival, le Stade français, n'a pas non plus confirmé sur la scène européenne son bon début de saison en Top 14, dont il occupe la troisième place.

Avec un XV de départ fortement remanié, les Parisiens ont sombré en deuxième mi-temps sur la pelouse de Sale (28-5), leader du championnat anglais.

Le bilan est décevant pour les clubs français à l'issue de cette 1re journée, avec seulement deux victoires (Bordeaux-Bègles, Toulouse) pour un nul (Bayonne) et cinq défaites (Toulon, Lyon, Stade français, La Rochelle, Racing).