Champions Cup: Toulouse écrase les Harlequins et entrevoit les 8es

Le Stade toulousain a fait un grand pas vers la qualification en Champions Cup en allant chercher un succès bonifié sur la pelouse des Harlequins 47-19 au terme d'un match spectaculaire lors de la 2e journée dimanche.

Toulouse, co-leader de son groupe avec les Anglais de Bath, compte dix points après son succès inaugural 52-7 contre Cardiff et entrevoit les huitièmes de finale.

Les Rouge et Noir ont confirmé qu'ils étaient dans une forme étincelante, une semaine après leur précédente démonstration contre les Gallois, à domicile.

Cette fois, la tâche s'annonçait bien plus ardue mais les joueurs d'Ugo Mola ont su élever leur niveau face au troisième du championnat d'Angleterre, dans le sillage d'Antoine Dupont et Thomas Ramos, impressionnants.

Les deux internationaux français ont été de tous les bons coups face à l'équipe de l'ouvreur du XV de la Rose Marcus Smith.

Toulouse a vite pris les devants grâce à des essais de Pierre-Louis Barassi (7e) et Delibes (12e), alors que le Sud-Africain André Esterhuizen avait marqué pour les Anglais.

Réduits à 14 après l'exclusion temporaire de Pita Ahki pour un choc à la tête avec le deuxième ligne Dino Lamb, les Toulousains ont fait le dos rond avant de creuser l'écart par Mauvaka (21-7, 36e).

Le talonneur a ensuite été à la baguette d'un superbe lancement de jeu concrétisé par l'ailier Mathis Lebel (43e), mais un doublé du deuxième ligne Irne Herbst (40e, 47e) a permis aux Harlequins de rester au contact (28-19).

Dupont et Ramos ont alors repris les commandes pour transpercer la défense adverse et offrir un nouvel essai à Barassi (51e, 35-19).

Le pilier Rodrigue Neti et Thomas Ramos ont donné un peu plus d'ampleur à la victoire des leurs en marquant chacun leur tour après une passe décisive, d'Antoine Dupont (73e et 77e), décidément bien de retour à son meilleur niveau.