Champions Cup: Toulouse tient sa finale de rêve contre le Leinster

Une finale de rêve: Toulouse affrontera son meilleur ennemi du Leinster le 25 mai à Londres après avoir écarté l'équipe anglaise des Harlequins (38-26) dans le dernier carré de la Champions Cup dimanche au Stadium au terme d'un match très enlevé.

Cette affiche semblait écrite depuis la fin de la phase de poules, que les deux plus beaux palmarès du rugby européen ont terminé avec les deux meilleurs bilans, ce qui empêchait de les voir se croiser avant.

Le Stade toulousain (5 titres) retrouvera la province irlandaise du Leinster (4) au Tottenham Hotspur Stadium à la fin du mois, avec la suprématie continentale en jeu, et ce sera curieusement une première en finale.

Les deux équipes avaient plutôt pris l'habitude récemment de se jouer en demi-finale (2019, 2022 et 2023) et ça s'était à chaque fois mal passé pour Antoine Dupont et ses coéquipiers.

Le centre de Toulouse Pita Ahki (au centre) lors de la demi-finale de Champions Cup contre les Harlequins, le 5 mai au Stadium de Toulouse AFP

Ils se sont donné cette saison les moyens de s'épargner un voyage compliqué à Dublin, grâce à un sans-faute depuis le début de la compétition -- plus de 40 points inscrits en moyenne à chaque sortie -- qui s'est poursuivi dimanche, du moins offensivement.

Les Harlequins en avaient déjà vu de toutes les couleurs (47-19) sur leur pelouse du Stoop mi-décembre en poule et Toulouse a passé la deuxième couche, avec six essais inscrits contre quatre pour leur adversaire, tout aussi joueur.

Devant les 32.494 spectateurs du Stadium, antre habituel des footballeurs du "Téfécé", les quintuples champions d'Europe en avaient déjà passé cinq à la mi-temps, atteinte avec une belle avance (31-12).

Doublé de Dupont

Deux pour l'inévitable Dupont, coup sur coup (33e et 37e) en n'ayant "qu'à" plonger dans l'en-but après une contre-attaque bien lancée par le jeune centre Paul Costes, puis une percée du talonneur Peato Mauvaka.

L'ouvreur de Harlequins Marcus Smith (au centre) est plaqué par Antoine Dupont et Romain Ntamack lors de la demi-finale de Champions Cup, le 5 mai au Stadium de Toulouse AFP

La star du rugby français en est désormais à cinq essais cette saison en Champions Cup, comme ses coéquipiers Matthis Lebel et Mauvaka, auteurs des deux premières banderilles toulousaines (4e et 18e) dans un début de match explosif.

Le deuxième ligne international Thibaud Flament (27e), opportuniste, a donné de l'air aux siens à un moment où les Anglais, tombeurs de Bordeaux-Bègles au tour précédent, étaient encore à hauteur grâce à deux essais du poison Marcus Smith (14e) et du troisième ligne Will Evans (24e), sur un ballon porté.

Les Toulousains en ont encaissé deux de plus au retour des vestiaires (46e et 53e) et le doute s'est temporairement installé malgré les entrées de leurs remplaçants de luxe Thomas Ramos, Julien Marchand ou Richie Arnold.

L'ailier argentin de Toulouse Juan Cruz Mallia (au centre) félicité par ses coéquipiers lors de la demi-finale de Champions Cup contre les Harlequins, le 5 mai au Stadium de Toulouse AFP

Les efforts fournis dans les contre-rucks et les relances ambitieuses ont sans doute pesé physiquement pour les hommes d'Ugo Mola, longtemps privés de munitions jusqu'au carton jaune du talonneur anglais Jack Walker, coupable d'un déblayage dangereux sur Dupont qui aurait pu lui valoir un rouge.

L'ailier argentin Juan Cruz Mallia a inscrit dans la foulée (68e) en coin, entre deux défenseurs, un essai libérateur à la conclusion d'un lancement bien mené.

Un chapitre de plus à son histoire personnelle avec la Champions Cup. Quelques mois seulement après son arrivée au club, il avait été le héros de la dernière finale remportée par le Stade toulousain contre La Rochelle en 2021. C'était déjà à Londres.