Champions Cup: Toulouse vient à bout de Sale et retrouvera Toulon en quarts

Peu inspiré, Toulouse est péniblement venu à bout des Anglais de Sale (38-15) dimanche en huitièmes de finale de Champions Cup et ira à Toulon pour décrocher une place en demi-finales le week-end prochain, probablement sans Capuozzo, sérieusement touché au tibia.

Les tenants du titre ont livré une de leurs copies les moins abouties de la saison, mais ont su accélérer dans le deuxième acte pour aller chercher la victoire.

En quart de finale, ils se rendront à Mayol pour un duel franco-français entre Rouge et Noir face au RC Toulon, vainqueur des Saracens samedi (72-42).

Ils devront vraisemblablement se passer de leur ailier virevoltant Ange Capuozzo, sévèrement touché à la jambe droite. Il doit passer des examens dimanche soir "qui nous donneront l'état de son pied et de sa cheville", a indiqué le manager Ugo Mola.

Dès le début d'après-midi, le public massé dans un Stadium comble aurait dû se douter que tout n'allait pas se passer comme prévu, lorsque le parachutiste censé apporter le ballon du match est resté suspendu dans la structure du toit du stade, un incident finalement sans gravité, mais qui a retardé le coup d'envoi de près de 45 minutes.

Malgré ce retard, les Toulousains s'attendaient probablement à un début de match plus tranquille, d'autant plus après avoir transpercé la défense anglaise après moins de deux minutes de jeu.

Capuozzo sévèrement touché

L'ailier toulousain Ange Capuozzo face à Sale, en huitième de finale de Champions Cup, à Toulouse, le 6 avril 2025 AFP

Trop vifs pour les Anglais, les Rouge et Noir ont ouvert le score grâce au troisième ligne Jack Willis, laissant entrevoir un après-midi interminable pour les Sharks.

Mais les visiteurs ont su ne pas paniquer: vigilants en défense, présents dans les rucks, ils ont mis une intensité à même de perturber l'arrière-garde toulousaine dans le sillage de leur demi de mêlée monté sur ressorts Gus Warr.

Son vis-à-vis Paul Graou, propulsé titulaire pour la première fois de sa carrière dans la compétition en raison de la longue blessure d'Antoine Dupont, a lui eu beaucoup plus de mal à s'imposer, friable défensivement et pas toujours juste avec le ballon.

L'arrière Luke James a répondu rapidement à Willis pour recoller (5e) puis le deuxième ligne Jonny Hill a conclu un numéro du N.9 écossais Warr (15-7, 30e).

Quelques grattages de Jack Willis, de rares accélérations d'Ange Capuozzo et Pierre-Louis Barassi, et... pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent pour venir étayer l'idée d'une supériorité du leader du Top 14 sur Sale, cinquième du championnat anglais.

"Cette équipe a cogné fort, il y a des joueurs ultra athlétiques, il y a eu de la casse, un engagement assez énorme", a souligné Ugo Mola.

Bien que toujours brouillons, ses hommes sont revenus avec un peu plus de suite dans les idées après la pause.

L'habituel travailleur de l'ombre François Cros, malin après une combinaison atypique à la suite d'une touche, puis le talonneur Julien Marchand ont redonné l'avantage aux Toulousains (24-15, 59e).

"On a trouvé les clés en deuxième mi-temps, on a appliqué un jeu un peu plus direct, on s'est rendu la tâche un peu plus simple", a affirmé Mola.

Plus denses physiquement, ils ont effectivement accentué leur domination, concrétisée par Capuozzo, qui s'est blessé en aplatissant dans l'en-but des Sharks.

Sorti sur une civière, le trois-quarts se tenait la tête entre les mains, laissant craindre le pire pour la fin de saison, où il devait occuper un rôle central.