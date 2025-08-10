CHAN 2025 : calendrier de tous les matchs et les résultats

Le CHAN 2025, le Championnat d’Afrique des nations, a lieu du 2 au 30 août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, pays co-organisateurs de la CAN en 2027. Pour cette huitième édition, 19 équipes sont réparties dans quatre poules, seules les deux premières de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Qui succédera au Sénégal cette année ? 

Le
10 Aoû. 2025 à 10h47 (TU)
Par
TV5MONDE
Après la CAN, le CHAN : Sénégal, les recettes du succès (1)
AI / Reuters / Panoramic
Composition des groupes

Groupe A: Kenya, Maroc, Angola, RD Congo, Zambie

Groupe B: Tanzanie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso, Centrafrique

Groupe C: Ouganda, Niger, Guinée, Algérie, Afrique du Sud

Groupe D: Sénégal, Congo, Soudan, Nigeria

Les horaires des matchs sont indiqués en temps universel (TU)

 

Samedi 2 août 

Tanzanie 2- 0 Burkina Faso

 

Dimanche 3 août 

Kenya  1-0 RD Congo

Maroc  2 -0 Angola

Madagascar 0 - 0 Mauritanie

 

Lundi 4 août 

Niger 0 - 1 Guinée

Ouganda 0 - 3 Algérie

 

Mardi 5 août 

Congo 1 - 1 Soudan

Sénégal 1 - 0 Nigeria

 

Mercredi 6 août 

Burkina Faso 4 - 2 Centrafrique

Mauritanie 0 - 1 Tanzanie

 

Jeudi 7 août 

RD Congo 2 - 0 Zambie

Angola 1 - 1 Kenya

 

Vendredi 8 août 

Algérie 1 - 1 Afrique du Sud

Guinée 0 - 3 Ouganda

 

Samedi 9 août 

Centrafrique 0 - 1 Mauritanie 

Tanzanie 2 - 1 Madagascar

 

Dimanche 10 août 

Kenya 1 - 0 Maroc 

Zambie-Angola - 17h 

 

Lundi 11 août 

Afrique du Sud - Guinée - 16h 

Ouganda - Nigeria - 19h 

 

Mardi 12 août 

Sénégal - Congo - 16h 

Soudan - Nigeria - 19h 

 

Mercredi 13 août 

Madagascar - Centrafrique - 16h 

Mauritanie - Burkina Faso - 19h 

 

Jeudi 14 août 

Maroc - Zambie - 16h 

Angola - RD Congo - 19h 

 

Vendredi 15 août 

Guinée - Algérie - 16h 

Nigéria - Afrique du sud - 19h 

 

Samedi 16 août 

Centrafrique - Tanzanie - 19h 

Burkina Faso - Madagascar - 19h 

 

Dimanche 17 août 

Zambie - Kenya - 14h 

RD Congo - Maroc - 14h 

 

Lundi 18 août 

Afrique du Sud - Ouganda - 19h 

Algérie - Niger - 19h 

 

Mardi 19 août 

Nigeria - Congo, 19h 

Soudan - Sénégal, 19h 

 

Quarts de finale 

Vendredi 22 août : 

18h : 1er groupe A - 2e groupe B (Q1) 

19h : 1er groupe B - 2e groupe A (Q2) 

Samedi 23 août :

16h : 1er groupe C - 2e groupe D (Q3) 

19h : 1er groupe D - 2e groupe C (Q4)

 

Demi-finales 

Mardi 26 août :

16h30 : vainqueur Q1 - vainqueur Q4 

19h30, vainqueur Q2 - vainqueur Q3 

 

Troisième place

Vendredi 29 août : 19h

 

Finale

Samedi 30 août : 17h

Sport
Afrique
Football africain sur TV5MONDE

