CHAN 2025 : calendrier de tous les matchs et les résultats

Le CHAN 2025, le Championnat d’Afrique des nations, a lieu du 2 au 30 août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, pays co-organisateurs de la CAN en 2027. Pour cette huitième édition, 19 équipes sont réparties dans quatre poules, seules les deux premières de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Qui succédera au Sénégal cette année ?

Par TV5MONDE

Image AI / Reuters / Panoramic

