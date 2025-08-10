CHAN 2025 : calendrier de tous les matchs et les résultats

Le CHAN 2025, le Championnat d’Afrique des nations, a lieu du 2 au 30 août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, pays co-organisateurs de la CAN en 2027. Pour cette huitième édition, 19 équipes sont réparties dans quatre poules, seules les deux premières de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Qui succédera au Sénégal cette année ?
Groupe A: Kenya, Maroc, Angola, RD Congo, Zambie
Groupe B: Tanzanie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso, Centrafrique
Groupe C: Ouganda, Niger, Guinée, Algérie, Afrique du Sud
Groupe D: Sénégal, Congo, Soudan, Nigeria
Les horaires des matchs sont indiqués en temps universel (TU)
Tanzanie 2- 0 Burkina Faso
Kenya 1-0 RD Congo
Maroc 2 -0 Angola
Madagascar 0 - 0 Mauritanie
Niger 0 - 1 Guinée
Ouganda 0 - 3 Algérie
Congo 1 - 1 Soudan
Sénégal 1 - 0 Nigeria
Burkina Faso 4 - 2 Centrafrique
Mauritanie 0 - 1 Tanzanie
RD Congo 2 - 0 Zambie
Angola 1 - 1 Kenya
Algérie 1 - 1 Afrique du Sud
Guinée 0 - 3 Ouganda
Centrafrique 0 - 1 Mauritanie
Tanzanie 2 - 1 Madagascar
Kenya 1 - 0 Maroc
Zambie-Angola - 17h
Afrique du Sud - Guinée - 16h
Ouganda - Nigeria - 19h
Sénégal - Congo - 16h
Soudan - Nigeria - 19h
Madagascar - Centrafrique - 16h
Mauritanie - Burkina Faso - 19h
Maroc - Zambie - 16h
Angola - RD Congo - 19h
Guinée - Algérie - 16h
Nigéria - Afrique du sud - 19h
Centrafrique - Tanzanie - 19h
Burkina Faso - Madagascar - 19h
Zambie - Kenya - 14h
RD Congo - Maroc - 14h
Afrique du Sud - Ouganda - 19h
Algérie - Niger - 19h
Nigeria - Congo, 19h
Soudan - Sénégal, 19h
Vendredi 22 août :
18h : 1er groupe A - 2e groupe B (Q1)
19h : 1er groupe B - 2e groupe A (Q2)
Samedi 23 août :
16h : 1er groupe C - 2e groupe D (Q3)
19h : 1er groupe D - 2e groupe C (Q4)
Mardi 26 août :
16h30 : vainqueur Q1 - vainqueur Q4
19h30, vainqueur Q2 - vainqueur Q3
Vendredi 29 août : 19h
Samedi 30 août : 17h