Chan 2025: Madagascar crée la surprise et se hisse en finale contre le Maroc, favori du tournoi

Le Championnat d'Afrique des Nations 2025 offre une affiche inédite pour la finale prévue ce samedi 30 août à Nairobi, au Kenya. Madagascar va pour la première fois tenter de remporter un titre continental face à la meilleure équipe africaine au classement FIFA, le Maroc. Les Barea doivent réaliser un exploit face aux Lions de l'Atlas.

Depuis la qualification historique des Barea pour la finale de la CHAN 2025, ce mardi 26 août, Madagascar vit un rêve éveillé. Toute l'île vibre pour sa sélection nationale après la victoire 1-0 face aux Soudanais, à l'issue des prolongations, et en infériorité numérique après l'expulsion de Fenohasina Razafimaro à la 79e minute.

Des Barea héroïques

Le but libérateur est venu à la 116e minute, déclenchant une explosion de joie dans les rues d'Antananarivo la capitale, comme dans tout Madagascar. "Du Nord au Sud, cette explosion de joie a prouvé que les Barea sont plus qu’une équipe: ils sont devenus le symbole d'une nation rassemblée", raconte L'Express de Madagascar.

Les journaux malgaches titrent en une à la hauteur de l'événement: "Historique" pour l'Express de Madagascar. "Héroïques Barea en finale à dix contre onze", souligne Midi Madagasikara, "Les Barea écrivent l'histoire", s'enflamme Madagascar Tribune. Héros du jour, le buteur Toky Niaina Rakotondraibe. Entré en cours de jeu, l'attaquant du Cosfa est le meilleur but de la saison en championnat et en coupe nationale.

De tels occasions de fièvre nationale sont plutôt rares sur la Grande Île, mais les sélections malgaches de football n'y sont pas étrangères. Les Barea ont déjà suscité la liesse populaire lors de l'épopée de 2019, pour la CAN cette fois-ci qui comprend aussi des joueurs évoluant à l'étranger, en s'inclinant en quarts de finale pour leur première participation. En 2022, la sélection malgache présente au CHAN, avec des joueurs exclusivement issus des championnats locaux, avait décroché une troisième place face au Niger.

Les Lions de l'Atlas ont encore faim

Pour leur première finale continentale, les Barea affronteront la meilleure équipe du continent au classement FIFA, le Maroc. En demie-finale, mardi, les Lions de l'Atlas sont venus à bout du Sénégal, une finale avant la finale, à l'issue de la séance de tirs au but 5 à 3 après un score de 1-1 après les prolongations. Le Royaume chérifien est devenu une référence footballistique de rang international, notamment en devenant la première équipe africaine a accéder à une demi-finale de Coupe du Monde au Qatar. Les Lions de l'Atlas n'ont "qu'une" victoire à la CAN en 1976 mais nourrissent de grandes ambitions pour la CAN 2025 que le Maroc organise.

Pour la CHAN, le Maroc fait figure d'ultra favori, en tant que double vainqueur de la compétition (en 2018 et 2020), un exploit que seule la République Démocratique du Congo égale (2009, 2016). Les grands clubs marocains comme le Wydad AC ou le Raja CA ont chacun déjà remporté à troisi reprises la Ligue des Champions de la CAF. Sur le papier, les Lions de l'Atlas du CHAN sont donc au-dessus du lot face à leurs adversaires malgaches.

Reste qu'une finale se gagne sur le terrain et les Barea qui n'ont rien à perdre vont à coup sûr vendre chèrement leur peau face aux Lions de l'Atlas. Le président malgache Andry Rajoelina n'a pas manqué de s'associer à cette véritable ferveur populaire : dans une vidéo postée sur son compte Facebook, il a promis aux supporteurs malgaches à destination de Nairobi, un billet à moitié prix avec un avion affrété spécialement pour l'occasion aux frais de l'État.