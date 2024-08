Cindy Ngamba : "Ma médaille montre que tout est possible pour les réfugiés"

Cindy Ngamba est assurée de repartir des JO avec au minimum une médaille de bronze, une première pour l'équipe des réfugiés qui existe depuis les Jeux de Rio en 2016.

Elle a le statut de réfugiée au Royaume-Uni où elle est arrivée à 11 ans, en raison de la répression de l'homosexualité dans son pays de naissance, selon sa fiche sur le site du CIO.

Cindy Ngamba représentait le principal espoir d'une première médaille pour l'équipe des réfugiés.

Après un premier round très disputé, la réfugiée de 25 ans est montée en puissance et a imposé sa puissance à la Française, malgré les cris de "Davina, Davina" dans le public de l'Arena Paris Nord de Villepinte (Seine-Saint-Denis). Les cinq juges lui ont attribué la victoire à l'unanimité.

TV5MONDE : Vous êtes la première médaille de l'histoire de l'équipe olympique de réfugiés. Que ressentez-vous ?

Cindy Ngamba : J'ai confiance en moi et j'ai eu cette confiance dès le premier combat du tournoi contre la Canadienne Tamara Thiebault. J'ai maintenant cette médaille. J'ai dis que je voulais cette médaille. Maintenant je veux changer la couleur de la médaille (du bronze à l'or).

Je suis déterminée un peu comme le boxeur, Luis, qui a dit les choses très simplement : "J'ai la médaille maintenant je veux changer la couleur." Je suis dans cet état d'esprit. J'ai une très bonne équipe autour de moi qui m'aide, qui est là.

Cindy Ngamba a remporté ce quart de finale face à la française Davina Michel. AP

TV5MONDE : En tant que réfugiée, le symbole de cette médaille est très fort.

Cindy Ngamba : Je suis très heureuse pour cette médaille comme réfugiée. Nous sommes des millions et ma médaille montre que tout est possible pour les réfugiés.

TV5MONDE : Comment avez vous préparer ce combat contre la Française Davina MIchel ? Vous la connaissiez ?

Cindy Ngamba : On se connaît toutes. On s'entraîne ensemble. Il y a du respect et de l'amitié. Il y a le ring et le combat mais en dehors du ring on se respecte.