Cinq arrestations après la bousculade mortelle dans un stade au Salvador

Le président salvadorien Nayib Bukele l'avait promis après la bousculade mortelle qui a fait 12 morts le 20 mai dans un stade: personne "ne restera impuni". Le président et deux autres dirigeants du club organisateur du match ont été arrêtés jeudi, de même que deux responsables de l'enceinte sportive.

La justice a annoncé l'arrestation du président de l'Alianza FC de San Salvador Pedro Hernandez, du responsable de la sécurité du club Edwin Abarca Ventura, de sa directrice financière Zoila Cordova, ainsi que du directeur général de la société Edessa qui exploite le stade Cuscatlan Reynaldo Avelar Contreras et de l'employé responsable des clés de l'installation, Samuel Garcia Montano.

Selon le parquet général, les organisateurs "après avoir épuisé les entrées disponibles pour le match, ont décidé de commercialiser illégalement des billets émis pour des rencontres antérieures".

De plus, les portes du stade n'avaient pas la capacité suffisante pour permettre l'entrée d'autant de spectateurs, et "n'ont pas été ouvertes avec suffisamment d'avance pour permettre une arrivée ordonnée et sûre", a ajouté le parquet sur Twitter.

Négligence et cupidité

"La négligence dans l'organisation et la cupidité, matérialisée par une surréservation, ont conduit à une avalanche humaine qui a entraîné des pertes de vies, des blessures et mis en danger la sécurité des participants", a-t-il déploré.

Une personne blessée lors de la bousculade dans un stade au Salvador est évacuée par les secours, le 20 mai 2023 AFP/Archives

Douze personnes sont mortes dans ce stade d'une capacité de 35.000 places, l'un des plus grands d'Amérique centrale. Plus de 500 autres ont dû recourir à une prise en charge médicale.

Le drame s'est produit lorsque des supporters refoulés ont enfoncé un portail donnant accès au secteur sud de l'enceinte, le plus populaire.

Le président Bukele avait aussitôt annoncé sur Twitter que l'enquête "concernera tout le monde: équipes, directions, Etat, billetterie, ligue, fédération, etc.". "Quels que soient les coupables, ils ne resteront pas impunis", avait-il prévenu.

Jusqu'à 12 ans de prison

La police a effectué jeudi des perquisitions dans les locaux d'Alianza, d'Edessa et du stade Cuscatlan à la recherche de "documents financiers comptables" et de billets utilisés le jour du drame, a indiqué le parquet.

La vente en surnombre de billets au marché noir est une pratique courante dans le pays, et pas seulement pour ce match, a déploré le directeur des services de protection civile Luis Alonso Amaya.

Funérailles d'une victime de la bousculade mortelle dans un stade, le 22 mai 2023 à San Salvador AFP

Les personnes interpellées devraient être déférées devant la justice dans les jours qui viennent. Elles encourent 12 ans de prison.

La Fédération salvadorienne de football (Fesfut) et les clubs ont décidé mercredi d'arrêter le tournoi de clôture du championnat national, provoquant la colère des joueurs. La fédération a invoqué "la nécessité de garantir la sécurité dans les enceintes sportives".

Le club d'Alianza a, lui, été tenu responsable du drame par la Festfut et écopé d'une sanction d'un an de matches à huis clos. Il a en outre été déclaré perdant de la rencontre, interrompue au moment du drame après 15 minutes de jeu, et s'est vu infliger une amende 30.000 dollars par la fédération.

Pour la fédération, Alianza n'avait "pas adopté de mesures visant à prévenir les événements" ou l'avait "fait avec négligence".

Elle a notamment estimé que les contrôles d'accès au stade avaient été "manifestement déficients".