Classement ATP: Arthur Fils intègre le Top 50

Le Français Arthur Fils a intégré pour la première fois de sa carrière le Top 50 du classement ATP publié lundi et toujours dominé par l'Espagnol Carlos Alcaraz devant le Serbe Novak Djokovic.

Fils, qui a été éliminé samedi en demi-finale du tournoi ATP 500 de Hamboug par l'Allemand Alexander Zverev, a gagné 24 places et s'établit désormais au 47e rang mondial.

Adrian Mannarino, 35 ans, demeure le N.1 tricolore, à la 27e place, devant Ugo Humbert, 36e, qui gagne deux positions après sa demi-finale à Atlanta.

Si Arthur Rinderknech, 67e, a avancé de 13 places, en revanche Richard Gasquet, 52e, et Grégoire Barrère, 59e, ont respectivement perdu quatre et six places.

Un autre espoir du tennis français, Luca Van Assche, âgé de 19 ans comme Fils, progresse de neuf places au 68e rang mondial, le meilleur classement de sa jeune carrière.

Van Assche et Fils sont les deux joueurs les plus jeunes présents dans le Top 100.

Quentin Halys, 73e, et Corentin Moutet, 80e, ont tous les deux perdu sept positions.

Il y a par ailleurs eu très peu de changements dans le Top 20.

L'Allemand Alexander Zverev lors de la demi-finale face à Casper Ruud à Roland-Garros sur le court Philippe-Chatrier à Paris, le 9 juin 2023. AFP

Vainqueur sur la terre battue de Hambourg, Zverev est 16e, en hausse de trois places, juste devant le Polonais Hubert Hurkacz, qui recule d'un rang.

L'Australien Alex De Minaur, 19e mondial, descend lui de deux positions.

Classement ATP publié lundi:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 9225 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 8795

3. Daniil Medvedev (RUS) 6520

4. Casper Ruud (NOR) 4985

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4850

6. Holger Rune (DEN) 4825

7. Andrey Rublev (RUS) 4730

8. Jannik Sinner (ITA) 3815

9. Taylor Fritz (USA) 3515

10. Frances Tiafoe (USA) 3085

11. Karen Khachanov (RUS) 2945

12. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2770

13. Cameron Norrie (GBR) 2610

14. Tommy Paul (USA) 2320

15. Borna Coric (CRO) 2225

16. Alexander Zverev (GER) 2210 (+3)

17. Hubert Hurkacz (POL) 2195 (-1)

18. Lorenzo Musetti (ITA) 1950

19. Alex De Minaur (AUS) 1945 (-2)

20. Grigor Dimitrov (BUL) 1600

...

27. Adrian Mannarino (FRA) 1345

36. Ugo Humbert (FRA) 1159 (+2)

47. Arthur Fils (FRA) 976 (+24)

52. Richard Gasquet (FRA) 915 (-4)

59. Grégoire Barrère (FRA) 884 (-6)

67. Arthur Rinderknech (FRA) 836 (+13)

68. Luca Van Assche (FRA) 831 (+9)

73. Quentin Halys (FRA) 811 (-7)

80. Corentin Moutet (FRA) 750 (-7)

83. Alexandre Muller (FRA) 720 (-2)

92. Hugo Gaston (FRA) 633

./bds/smr