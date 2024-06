Comment le Nigeria a replongé dans la crise

Vice-champion d'Afrique, le Nigeria est passé en quelques semaines de l'espoir, suscité par un collectif retrouvé et une finale de CAN, à la sinistrose, revenue suite aux mauvais résultats des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 ce mois-ci. Autopsie d'une dégringolade.

Par TV5MONDE

