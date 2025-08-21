Copa Sudamericana: 10 blessés et 90 arrestations lors du match Independiente-Universidad de Chile

Le
21 Aoû. 2025 à 06h51 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Un supporteur le visage en sang lors d'affrontements en tribunes entre les Argentins d'Independiente et les Chiliens d'Universidad de Chile, en 8e retour de la Copa Sudamericana, le 20 août 2025 à Avellaneda

AFP
Alejandro PAGNI
Dix personnes ont été blessées et 90 ont été arrêtées lors de violents incidents mercredi entre les supporters argentins d'Independiente et chiliens d'Universidad de Chile, en huitièmes de finale retour de la Copa Sudamericana, ont indiqué le club argentin et la police.

La rencontre a dû être arrêtée à la 48e minute en raison d'affrontements dans les tribunes du stade d'Avellaneda, au sud de Buenos Aires, alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1 (victoire de la U 1-0 à l'aller) dans ce match de la deuxième compétition sud-américaine de clubs, derrière la prestigieuse Copa Libertadores.

La Confédération sud-américaine (Conmebol) a ensuite annoncé l'annulation du match dans un communiqué "compte tenu du manque de garanties de sécurité de la part du club receveur et des autorités de sécurité locales".

"Nous avons 90 personnes détenues à l'extérieur du stade car elles ont tenté de créer des débordements", a déclaré à l'AFP une source du ministère de la Sécurité. Un porte-parole d'Independiente a de son côté indiqué que 10 personnes avaient été blessées.

L'ambassadeur du Chili en Argentine, José Antonio Viera-Gallo, a déclaré à la radio chilienne Cooperativa FM qu'il y avait "des blessés par arme blanche". Au moins une personne a été gravement blessée, mais sa nationalité n'est pas connue, a-t-il ensuite indiqué à l'AFP.

Les incidents ont commencé lorsque les supporters chiliens ont lancé des projectiles, dont des sièges et une bombe artisanale, vers les tribunes inférieures et latérales où se trouvaient des supporters argentins qui les ont renvoyés aux expéditeurs, a constaté un journaliste de l'AFP présent sur place.

Au milieu du chaos, sans que les forces de sécurité n'interviennent, les supporters argentins ont escaladé la tribune supérieure pour s'en prendre à leurs homologues chiliens. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des personnes se battant à coups de bâtons ou de matraques.

Le président chilien, Gabriel Boric, a fustigé sur le réseau social X "la violence des supporters et l'irresponsabilité manifeste de l'organisation".

Le football sud-américain est régulièrement en proie aux violences et aux débordements.

En avril, deux jeunes avaient été tués dans un mouvement de foule au Chili quand des supporters avaient tenté d'entrer de force dans un stade de Santiago où se jouait un match de la Copa Libertadores entre l'équipe chilienne de Colo Colo et les Brésiliens de Fortaleza.

Sport
URUGUAY

