Copa Sudamericana: une vingtaine de blessés et plus de 100 arrestations lors d'un match en Argentine

Un supporteur le visage en sang lors d'affrontements en tribunes entre les Argentins d'Independiente et les Chiliens d'Universidad de Chile, en 8e retour de la Copa Sudamericana, le 20 août 2025 à Avellaneda

Une vingtaine de personnes ont été blessées et plus d'une centaine interpellées lors de violents incidents mercredi entre les supporters argentins d'Independiente et chiliens d'Universidad de Chile, en huitièmes de finale retour de la Copa Sudamericana, ont indiqué le club argentin et la police.

La rencontre a dû être arrêtée à la 48e minute en raison d'affrontements dans les tribunes du stade d'Avellaneda, au sud de Buenos Aires, alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1 (victoire de la U 1-0 à l'aller) dans ce match de la deuxième compétition sud-américaine de clubs, derrière la prestigieuse Copa Libertadores.

"Les personnes hospitalisées sont au nombre de cinq, et parmi elles, une est dans un état grave" en raison de blessures causées par une arme blanche, a déclaré aux premières heures jeudi l'ambassadeur du Chili en Argentine, José Antonio Viera-Gallo, à la radio chilienne ADN Radio.

Une source d'Independiente a confié à l'AFP, sous couvert d'anonymat, que le total des personnes arrêtées s'élevait à "125". Le sous-secrétaire de l'Intérieur du Chili, Víctor Ramos, a fait état de 19 Chiliens blessés et de 107 personnes arrêtées.

Face à la "gravité des faits", le président du Chili Gabriel Boric a annoncé qu'il enverrait en Argentine son ministre de l'Intérieur, Álvaro Elizalde, pour accompagner les blessés et surveiller la situation des détenus.

Les incidents ont commencé lorsque les supporters chiliens ont lancé des projectiles, dont des sièges et une bombe artisanale, vers les tribunes inférieures et latérales où se trouvaient des supporters argentins qui les ont renvoyés aux expéditeurs, a constaté un journaliste de l'AFP.

Au milieu du chaos, sans que les forces de sécurité n'interviennent, les supporters argentins ont escaladé la tribune supérieure pour s'en prendre à leurs homologues chiliens. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des personnes se battant à coups de bâtons ou de matraques.

Le football sud-américain est régulièrement en proie aux violences et aux débordements.

En avril, deux jeunes avaient été tués dans un mouvement de foule au Chili quand des supporters avaient tenté d'entrer de force dans un stade de Santiago où se jouait un match de la Copa Libertadores entre l'équipe chilienne de Colo Colo et les Brésiliens de Fortaleza.