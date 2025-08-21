Copa Sudamericana: une vingtaine de blessés et plus de 100 arrestations lors d'un match en Argentine

Le
21 Aoû. 2025 à 06h51 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Un supporteur le visage en sang lors d'affrontements en tribunes entre les Argentins d'Independiente et les Chiliens d'Universidad de Chile, en 8e retour de la Copa Sudamericana, le 20 août 2025 à Avellaneda

Un supporteur le visage en sang lors d'affrontements en tribunes entre les Argentins d'Independiente et les Chiliens d'Universidad de Chile, en 8e retour de la Copa Sudamericana, le 20 août 2025 à Avellaneda

AFP
Alejandro PAGNI
Partager 2 minutes de lecture

Une vingtaine de personnes ont été blessées et plus d'une centaine interpellées lors de violents incidents mercredi entre les supporters argentins d'Independiente et chiliens d'Universidad de Chile, en huitièmes de finale retour de la Copa Sudamericana, ont indiqué le club argentin et la police.

La rencontre a dû être arrêtée à la 48e minute en raison d'affrontements dans les tribunes du stade d'Avellaneda, au sud de Buenos Aires, alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1 (victoire de la U 1-0 à l'aller) dans ce match de la deuxième compétition sud-américaine de clubs, derrière la prestigieuse Copa Libertadores.

"Les personnes hospitalisées sont au nombre de cinq, et parmi elles, une est dans un état grave" en raison de blessures causées par une arme blanche, a déclaré aux premières heures jeudi l'ambassadeur du Chili en Argentine, José Antonio Viera-Gallo, à la radio chilienne ADN Radio.

Une source d'Independiente a confié à l'AFP, sous couvert d'anonymat, que le total des personnes arrêtées s'élevait à "125". Le sous-secrétaire de l'Intérieur du Chili, Víctor Ramos, a fait état de 19 Chiliens blessés et de 107 personnes arrêtées.

Face à la "gravité des faits", le président du Chili Gabriel Boric a annoncé qu'il enverrait en Argentine son ministre de l'Intérieur, Álvaro Elizalde, pour accompagner les blessés et surveiller la situation des détenus.

Les incidents ont commencé lorsque les supporters chiliens ont lancé des projectiles, dont des sièges et une bombe artisanale, vers les tribunes inférieures et latérales où se trouvaient des supporters argentins qui les ont renvoyés aux expéditeurs, a constaté un journaliste de l'AFP.

Au milieu du chaos, sans que les forces de sécurité n'interviennent, les supporters argentins ont escaladé la tribune supérieure pour s'en prendre à leurs homologues chiliens. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des personnes se battant à coups de bâtons ou de matraques.

Le football sud-américain est régulièrement en proie aux violences et aux débordements.

En avril, deux jeunes avaient été tués dans un mouvement de foule au Chili quand des supporters avaient tenté d'entrer de force dans un stade de Santiago où se jouait un match de la Copa Libertadores entre l'équipe chilienne de Colo Colo et les Brésiliens de Fortaleza.

Sport
ARGENTINE

Dans le même thème - Sport

L'entraineur du PSG Luis Enrique et l'attaquant Ousmane Dembele (au centre) plaisante lors d'un entrainement à la veille de la Supercoupe d'Europe, le 12 août 2025 à Udine (Italie)
Sport

Foot: Dembélé a le "défi" d'encore "s'améliorer", dit Luis Enrique

La légende jamaïcaine du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce lors d'une conférence de presse avant le meeting de Bruxelles, épreuve de la ligue de diamant, le 21 août 2025
Sport

Athlétisme: avant sa retraite, Fraser-Pryce toujours "concentrée sur la victoire"

Simone Inzaghi, alors entraîneur de l'Inter Milan, après la défaite de son équipe en finale de la Ligue des champions contre le Paris SG, le 31 mai 2025 à Munich
Sport

Italie: du neuf avec du vieux pour l'Inter, l'AC Milan et la Juventus

-34.61315, -58.37723

À la une

International

L'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza

International

Ukraine: vers un soutien aérien américain et des troupes européennes au sol?

Afrique

"Pour nous, c'est un héros": la France va restituer à Madagascar des reliques royales, dont le crâne du roi Toera

Afrique

Présidentielle au Cameroun: la validité de la candidature de Paul Biya contestée par un autre candidat

Afrique

Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire: les parrainages, une bataille aux allures de pré-campagne

International

Génocide des Tutsi au Rwanda: des juges françaises ordonnent un non-lieu pour Agathe Habyarimana

International

Un Français emprisonné en Russie fait l'objet d'une enquête pour espionnage

Afrique

RD Congo: "viols collectifs", '"exécutions sommaires"... Le M23 et les Wazalendo accusés d'"atrocités" par Amnesty

Entretien

"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?

TERRIENNES

Mondial de rugby : l'Américaine Ilona Maher, force de frappe du sport féminin