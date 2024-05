Côte d'Ivoire : Emerse Faé abat ses nouvelles cartes

Conforté au poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire après le sacre continental de février dernier, Emerse Faé retrouve le banc des Éléphants ce mois-ci à l'occasion de la reprise des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Pour ces rencontres face au Gabon et au Kenya, le jeune sélectionneur a fait le pari d'ouvrir son groupe, avec deux maîtres mots : jeunesse et émulation.

Par TV5MONDE

Image PA Images / Icon Sport

4 minutes de lecture