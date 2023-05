Coup de tonnerre sur le Tour d'Italie: Remco Evenepoel, positif au Covid-19, abandonne

Remco Evenepoel le 14 mai 2023 lors de la 9e étape du Giro d'Italia, un contre-la-montre de 35 km entre Savignano sul Rubicone et Cesena. Le Belge s'est imposé avec une seconde d'avance sur Geraint Thomas et repris le maillot rose de leader du classement général mais s'est retiré de la course dans la soirée, touché par le Covid-19

Coup de tonnerre sur le Giro: le Belge Remco Evenepoel, leader et grand favori du Tour d'Italie, a quitté la course "le coeur lourd" dimanche soir après un test positif au Covid-19.

Son renoncement forcé prive cette 106e édition du duel très attendu entre le jeune champion du monde de 23 ans et le Slovène Primoz Roglic qui promettait tant d'étincelles d'ici l'arrivée à Rome le 28 mai. Il intervient alors que le jeune Flamand venait tout juste de reprendre le maillot rose de leader en remportant dimanche à Cesena le deuxième chrono du Tour d'Italie, avec une seconde d'avance sur Geraint Thomas et deux sur l'autre Britannique de l'équipe Ineos, Tao Geoghegan Hart.

Geraint Thomas le 14 mai 2023 lors de la 9e étape du Giro d'Italia, un contre-la-montre de 35 km entre Savignano sul Rubicone et Cesena. Le Gallois a pris la deuxième place, à une seconde seulement de Remco Evenepoel. Mardi, quand le Giro repartira après la journée de repos, c'est lui qui portera le maillot rose de leader AFP/Archives

Au classement général, il comptait 45 secondes d'avance sur Geraint Thomas et 47 sur Primoz Roglic, avant la journée de repos de lundi. Mardi, lorsque la course repartira sans lui, c'est donc le vétéran britannique de 36 ans, vainqueur du Tour de France en 2018, qui portera le maillot rose. Roglic sera deuxième, à deux secondes.

"C'est le coeur lourd que j'annonce que je vais devoir quitter la course. Dans le cadre du protocole de l'équipe, j'ai effectué un test de routine qui s'est malheureusement révélé positif", a déclaré Evenepoel dans un communiqué de son équipe Soudal-Quick Step.

"Mon expérience ici a été vraiment spéciale et j'étais impatient à l'idée de disputer les deux dernières semaines. Je remercie l'encadrement et les coureurs qui ont fait tant de sacrifices pour préparer ce Giro. Je vais les encourager pendant les deux semaines restantes", a ajouté le Flamand, qui doit regagner la Belgique lundi en voiture, selon son équipe.

Remco Evenepoel, qui avait déjà abandonné lors de sa précédente participation au Giro en 2021, était le grand favori de cette 106e édition avec Primoz Roglic.

"Il va revenir fort"

Vainqueur sortant du Tour d'Espagne, le phénomène belge attaquait la deuxième phase de son plan qui consiste à terme à remporter les trois grands Tours, après un début de saison à nouveau tonitruant, marqué par des victoires au Tour UAE et à Liège-Bastogne-Liège.

Tout avait bien commencé pour lui sur ce Giro où il a survolé le contre-la-montre inaugural, le 6 mai, avant de chuter à deux reprises mercredi lors de la cinquième étape et d'être légèrement distancé samedi par Roglic. Mais rien n'indiquait que le Belge était touché par le coronavirus.

Tout juste avait-il confié dimanche soir après le chrono ne pas se sentir au mieux. "J'espère ne pas tomber malade", avait-il lancé dans une phrase devenue malheureusement pour lui prophétique.

"Ceci explique tout. J'espère que tout le monde va respecter sa période de récupération et sa vie privée. Il va revenir fort", a réagi le patron de son équipe, Patrick Lefevere.

Le Colombien Rigoberto Uran, d'EF Education, a lui aussi été testé positif au Covid-19 et s'est retiré de la course, a annoncé dimanche soir son équipe.

Primoz Roglic lors de la 9e étape du Giro le 14 mai 2023. Le retrait de Remco Evenepoel, touché par le Covid-19, prive le Tour d'Italie du duel tant attendu entre le Slovène et le jeune champion du monde belge AFP/Archives

Ils sont les cinquième et sixième coureurs à quitter cette 106e édition du Giro à cause d'un test positif au Covid-19 après le Français Clément Russo (Arkéa-Samsic) et les Italiens Nicola Conci (Alpecin), Giovanni Aleotti (Bora) et Filippo Ganna (Ineos).

Ironiquement, l'équipe Jumbo-Visma de Primoz Roglic semblait jusque-là la plus affectée par le virus puisque pas moins de trois équipiers du Slovène avaient dû renoncer quelques heures seulement avant le départ du Giro à cause d'un test positif.

Mais finalement, c'est son plus grand rival en personne qui a été touché dimanche.