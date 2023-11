Coupe d'Allemagne: soirée cauchemar pour le Bayern à Sarrebruck à trois jours du Klassiker

Le Bayern Munich a vécu une soirée cauchemar mercredi à Sarrebruck, éliminé de la Coupe d'Allemagne en 16es de finale par un pensionnaire de troisième division, et amoindri par la blessure de son défenseur Matthijs de Ligt, à trois jours du Klassiker à Dortmund.

Pour le Bayern, il s'agit de la troisième sortie de piste prématurée sur les quatre dernières saisons, au stade des 16es de finale de la Coupe.

En janvier 2021, il avait été battu par Kiel (alors en 2e division), aux tirs au but, et en novembre 2021, il avait subi la plus lourde défaite de son histoire en Coupe sur la pelouse de Mönchengladbach (5-0).

L'an passé, il s'était incliné en quarts de finale à domicile contre Fribourg. Le 20e et dernier sacre des Munichois en Coupe (record pour un club allemand) remonte à juin 2020, et il faudra attendre au moins le printemps 2025 pour les supporters du Bayern pour un triomphe au stade olympique de Berlin.

"On est extrêmement déçus, on voulait aller à Berlin", a expliqué Thomas Tuchel au micro du diffuseur ARD après la rencontre. "C'est un coup dur de devoir s'incliner chaque saison au 2e tour de la Coupe", a pesté Thomas Müller.

Longtemps incertaine en raison de l'état de la pelouse après les fortes pluies ces derniers jours dans la Sarre (sud-ouest de l'Allemagne), la rencontre a finalement débuté comme prévu à 20h45.

Si Thomas Müller a logiquement ouvert le score à la 16e minute d'une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation, Sarrebruck est revenu juste avant la pause.

Sur une relance courte de Kim Min-jae sur Frans Krätzig, le pressing haut de Sarrebruck a payé. Lukas Boeder a récupéré la balle et Patrick Sontheimer s'est retrouvé à la conclusion de l'action (1-1, 45e+3).

Première depuis 2000

Il n'en fallait pas moins pour réchauffer les 16.003 spectateurs du Ludwigsparkstadion de Sarrebruck, qui se sont souvenus du 6-1 infligé au Bayern par leur équipe en Bundesliga lors de la saison 1976/77.

L'entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel lors du match de Coupe d'Allemagne perdu contre Sarrebruck, le 1er novembre 2023 AFP

En seconde période, le Bayern a fait le siège du but adverse, mais Tim Schreiber a repoussé les nombreuses tentatives munichoises, à l'image de la frappe du gauche de Kingsley Coman qui prenait la direction de la lucarne (75e).

Complètement contre le cours du jeu, pour la seule action de Sarrebruck en seconde période, Marcel Gaus a inscrit le but de la victoire dans la 6e minute du temps additionnel.

Face à une équipe d'un niveau inférieur à la deuxième division, le Bayern avait remporté ses 27 derniers duels en Coupe, la dernière défaite remontant au 1er novembre 2000 à Magdebourg (défaite 5-3 aux tirs au but).

Cette humiliante défaite s'est doublée d'une blessure dont Thomas Tuchel se serait bien passé. A la 19e minute, sur un tacle, Matthijs de Ligt s'est blessé au genou droit. Après son geste, il s'est immédiatement touché le genou de douleur.

Cinq minutes plus tard, il a été remplacé par l'international autrichien Konrad Laimer, obligeant Joshua Kimmich à descendre en défense centrale aux côtés de Kim.

L'entraîneur bavarois est déjà privé de Dayot Upamecano, insuffisamment remis de sa lésion à l'ischio-jambier gauche contractée avec le Bayern le 8 octobre, avant la trêve internationale.

Samedi, pour le Klassiker du foot allemand à Dortmund sur la pelouse du Westfalenstadion, il ne pourra pas compter sur Joshua Kimmich, suspendu deux matches après son carton rouge en Bundesliga samedi contre Darmstadt (victoire 8-0).

Dans les autres rencontres de la soirée, le Bayer Leverkusen s'en est difficilement sorti sur la pelouse de Sandhausen (3e division) 5 à 2 en marquant le troisième but à cinq minutes de la fin, alors que le Borussia Dortmund a maîtrisé Hoffenheim.

Sur les 16 clubs qualifiés en huitièmes de finale, il ne reste plus que six clubs de Bundesliga, le plus faible total depuis la saison 1992/93.