Coupe d'Angleterre: Aston Villa retrouve les demies avec un doublé de Rashford

Les joueurs d'Aston Villa Jacob Ramsey (D) et Lucas Digne (G) fêtent un but inscrit sur le terrain de Preston, un club de deuxième division, en Coupe d'Angleterre, le 30 mars 2025

Aston Villa s'est qualifié dimanche pour les demi-finales de la Coupe d'Angleterre en dominant logiquement chez lui le petit poucet Preston North End, club de deuxième division, 3-0, avec un doublé de sa recrue internationale Marcus Rashford.

Vainqueur pour la dernière fois de la Cup en 1957, Aston Villa affrontera Crystal Palace en demi-finales, tandis que l'autre demie opposera Nottingham Forest au vainqueur du dernier quart programmé à 17h30 (GMT+2) entre Bournemouth et Manchester City.

Les demi-finales se joueront les 26 et 27 avril et la finale le 17 mai, le tout à Wembley.

Sur un terrain parsemé de ballons de baudruche bleus et blancs en début de rencontre, Aston Villa a dominé de façon stérile la première période. Les meilleures occasions ont même été au crédit de Preston.

En seconde période, Marcus Rashford a eu une belle occasion d'ouvrir la marque, seul dans la surface adverse, mais l'international anglais prêté par Manchester United n'est pas parvenu à tromper David Cornell (54e).

Ce n'était que partie remise puisque, quatre minutes plus tard (58e), Rashford a repris à ras de terre un centre du Français Lucas Digne pour inscrire son premier but sous les couleurs de Villa et donner l'avantage à sa nouvelle équipe.

Dans la foulée, il a doublé la mise en convertissant sans trembler un pénalty obtenu par Morgan Rogers (2-0, 64e).

A la 71e minute, Jacob Ramsey a assuré la qualification d'Aston Villa pour les demies à Wembley.