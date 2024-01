Coupe d'Angleterre: City fête le retour de De Bruyne, West Ham et Nottingham accrochés

Le tenant Manchester City a lancé sa campagne en Coupe d'Angleterre par un carton 5-0 contre Huddersfield (D2), avec le retour de son capitaine Kevin De Bruyne, dimanche, lors d'un 3e tour embarrassant pour West Ham et Nottingham Forest, accrochés par des "petits".

Pep Guardiola a vécu une après-midi quasiment parfaite avec cette victoire facile à la maison, acquise avec des Citizens remaniés et le soutien du capitaine De Bruyne, revenu à la compétition cinq mois après sa blessure à une cuisse.

Le milieu offensif belge est entré à la 57e minute sous l'ovation de l'Etihad, une première depuis sa rechute, le 6 août, lors du Community Shield perdu contre Arsenal en entame de la saison.

"KDB" a fêté la reprise avec une première passe décisive pour Jérémy Doku (74e, 5-0), entré au même moment que lui après un mois passé à l'infirmerie.

Le jeu de passes des champions d'Angleterre et d'Europe a étourdi Huddersfield, juste au-dessus de la zone de relégation en Championship, et venus pour défendre principalement. Quand Phil Foden (33e, 1-0) et Julian Alvarez (37e, 2-0) ont fait trembler les filets, par exemple, dix des onze "Terriers" étaient regroupés dans leur surface de réparation.

Forest accroché par une D3

West Ham et Nottingham Forest, également opposés à des adversaires de rang inférieur, n'ont pas eu autant de facilité.

Les "Hammers", sixièmes de Premier League, ont concédé un triste nul 1-1 contre Bristol City (D2), ce qui les contraint à un encombrant "replay" (les rencontres de Coupe sont rejouées en cas de match nul).

Jarrod Bowen buteur pour West Ham contre Bristol en FA Cup le 7 janvier 2024 à Londres AFP

Les Londoniens, rejoints à l'heure de jeu, ont été incapables de préserver l'avantage rapidement acquis par Jarrod Bowen (4e, 1-0). Ils ont en outre perdu sur blessure Lucas Paqueta, le passeur décisif, remplacé après moins d'un quart d'heure.

La situation est encore plus embarrassante pour Nottingham Forest, accroché 2-2 par Blackpool, huitième de League One (D3).

Les "Seasiders", vainqueurs de la "Cup" en 1953 avec Stanley Matthews, ont mené 2-0 sur la pelouse de Forest après moins d'une demi-heure, avant de subir le retour des locaux.

Luton a connu une mésaventure similaire contre Bolton Wanderers (0-0), actuellement deuxième de D3.

Résultats (les clubs qualifiés précédés du signe +, les matches nuls sont à rejouer):

Jeudi 4 janvier

Crystal Palace (D1) - Everton (D1) 0 - 0

Vendredi 5 janvier

Brentford (D1) – Wolverhampton (D1) 1 - 1

(+) Fulham (D1) – Rotherham United (D2) 1 - 0

(+) Tottenham (D1) - Burnley (D1) 1 - 0

Samedi 6 janvier

Millwall (D2) – (+) Leicester City (D2) 2 - 3

AFC Wimbledon (D4) - (+) Ipswich (D2) 1 - 3

(+) Coventry (D2) – Oxford (D3) 6 - 2

(+) Maidstone (D6) – Stevenage (D3) 1 - 0

Sunderland (D2) – (+) Newcastle (D1) 0-3

(+) Blackburn (D2) – Cambridge (D3) 5 - 2

Gillingham (D4) – (+) Sheffield United (D1) 0 - 4

Hull City (D2) – Birmingham (D2) 1 - 1

Newport (D4) – Eastleigh (D5) 1 - 1

(+) Plymouth Argyle (D2) – Sutton (D4) 3 - 1

Queens Park Rangers (D2) – (+) Bournemouth (D1) 2 - 3

(+) Southampton (D2) – Walsall (D4) 4 - 0

Stoke City (D2) – (+) Brighton (D1) 2 - 4

Norwich (D2) – Bristol Rovers (D3) 1 - 1

(+) Watford (D2) – Chesterfield (D5) 2 - 1

Middlesbrough (D2) – (+) Aston Villa (D1) 0 - 1

(+) Chelsea (D1) – Preston North End (D2) 4 - 0

(+) Sheffield Wednesday (D2) – Cardiff (D2) 4 - 0

(+) Swansea (D2) – Morecambe (D4) 2 - 0

Dimanche 7 janvier

(+) Manchester City (D1) – Huddersfield Town (D2) 5 - 0

West Ham (D1) – Bristol City (D2) 1 - 1

Luton (D1) – Bolton Wanderers (D3) 0 - 0

(+) Shrewsbury Town (D3) – Wrexham AFC (D4) 0 - 1

(+) West Bromwich Albion (D2) – Aldershot Town (D5) 4 - 1

Peterborough United (D3) – (+) Leeds United (D2) 0 - 3

Nottingham Forest (D1) – Blackpool (D3) 2 - 2