Coupe d'Angleterre: Crystal Palace surprend Manchester City et ouvre son livre d'or

Crystal Palace, outsider majestueux, a remporté le premier trophée de son histoire, samedi en finale de la Coupe d'Angleterre face au grand Manchester City (1-0) de Pep Guardiola, assuré de finir sa saison sans titre, une rareté.

Un but de la pépite Eberechi Eze (16e) et un penalty arrêté par Dean Henderson (36e) ont envoyé les Eagles du sud de Londres au septième ciel et en Ligue Europa, la récompense attribuée au lauréat de la "Cup".

Les banlieusards au maillot rouge et bleu, portés par leurs brûlants supporters, ont gâché au passage la sortie du magicien Kevin De Bruyne, maître à jouer de Manchester City depuis une décennie.

Les délicieuses passes entre les lignes du capitaine belge, en fin de contrat et non prolongé, n'ont pas suffi pour briser la résistance de Crystal Palace, héroïque dans la souffrance.

L'entraîneur multi-titré de Manchester City, Pep Guardiola, boit lui la calice jusqu'à la lie, au bout d'une année qu'il termine sans trophée, une première depuis sa première saison en Angleterre (2016-2017).

Il va devoir très vite remobiliser ses troupes, puisqu'il lui reste encore deux "finales" à disputer en Premier League pour assurer sa place dans la prochaine Ligue des champions, et dès mardi contre Bournemouth.

Son vis-à-vis, Oliver Glasner, sera à jamais le premier entraîneur titré avec Crystal Palace, un club populaire du sud de la capitale, qui avait échoué par deux fois en finale de la compétition, en 1990 et 2016.

Les héros de 2025 s'appellent Eze et Henderson, mais aussi Marc Guéhi le capitaine ou encore Jean-Philippe Mateta, l'avant-centre français de 27 ans, enfin crédité d'un premier trophée, lui aussi, quelques mois après avoir échoué en finale olympique avec la France

"Wembley va secouer"

La victoire de Palace est aussi la défaite de Guardiola, entraîneur réputé pour son génie, mais parfois rattrapé par ses innovations tactiques déroutantes.

Samedi, l'Espagnol avait tenté un coup en titularisant six joueurs à vocation offensive (Silva, De Bruyne, Savinho, Doku, Marmoush et Haaland) et aucun milieu défensif.

Ce pari, à double tranchant, s'est vite vu: Man City a fait le siège de la moitié de terrain adverse dans le premier quart d'heure, mais a affiché des trous dans lesquels Palace attendait de se jeter

Les "Eagles ont piqué à la première occasion: un six-mètres joué court, des petites passes pour attirer leur proie puis un long ballon réceptionné par Mateta sur la ligne médiane. L'attaquant a lancé à droite Daniel Munoz, dont le centre en retrait a été repris par Eze (16e).

A Wembley, l'ange gardien de Crystal Palace s'appelait surtout Dean Henderson, le portier aux mains fermes et aux nerfs solides.

Il a donné le ton devant Erling Haaland (6e) et Josko Gvardiol (12e), repoussé un tir de Jérémy Doku (43e) et, entre temps, s'est jeté sur son côté droit pour repousser un penalty de Marmoush (36e).

Son arrêt a déclenché un vacarme de tous les diables parmi les fans de Palace, formidables de bout en bout, qui avaient lancé le match sous un nuage de drapeaux, fumigènes et ballons de couleur bleu et rouge, et avec une banderole prémonitoire: "Wembley va secouer... et ça va être beau".

En seconde période, même scénario: City a attaqué et Palace résisté, à l'image des tacles de Daichi Kamada devant Silva (56e) et de Munoz devant Nico O'Reilly.

Les dribbles de Doku étaient sans lendemain, la présence de Haaland insuffisante dans la surface, et la défense encore bien trop fragile. Elle a même craqué une nouvelle fois devant Munoz (59e), avant d'être sauvée par un hors-jeu d'Ismaïla Sarr détecté par la VAR.

Manchester City a continué sa marche en avant mais il y avait un mur en face: Henderson s'est imposé devant les entrants Vitor Reis (82e) et Claudio Echeverri (90e+6) pour parachever son chef-d'oeuvre.