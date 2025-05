Coupe d'Angleterre: Jean-Philippe Mateta, le "Big Man" de Crystal Palace

Après des débuts poussifs, Jean-Philippe Mateta a fait son nid chez les Eagles de Crystal Palace et conquis le coeur des supporters, qui attendent désormais de voir leur "Big Man" briller contre Manchester City, samedi à Wembley en finale de la Coupe d'Angleterre.

L'imposant attaquant (1,92 m) né à Sevran, en Seine-Saint-Denis, s'apprête à disputer son 150e match avec le club du sud de Londres, et tous deux partagent le même rêve: remporter enfin un premier trophée majeur.

A 27 ans, Mateta occupe une place centrale dans l'attaque de Palace, avec Eberechi Eze et Ismaïla Sarr à ses côtés, une évidence désormais après des premières années plus timorées.

"The Big Man", comme le surnomme l'entraîneur Oliver Glasner, a débuté en mode diesel dans la banlieue sud de la capitale britannique, qu'il a rejointe en janvier 2021 depuis Mayence, avant de prendre son envol lors des deux dernières saisons.

"Nous pensons que les footballeurs sont des marchandises qu'il suffit de prendre et de déplacer, mais ce sont des êtres humains. Il a donc fallu un certain temps pour qu'il s'adapte", déclare Neil Shaw, un supporter de Palace rencontré par l'AFP devant le stade de Selhurst Park.

Mais désormais, affirme-t-il, tout le public est derrière lui. "Il adore interagir avec les supporters", "c'est vraiment un joueur passionné", avec une "grande personnalité".

Célébration et chanson

Le numéro 14 a pris l'habitude d'haranguer la foule, ses chevauchées provoquent des grondements de plaisir et ses buts s'accompagnent d'une célébration très attendue, la "corner flag celebration" où il vient décrocher un coup de pied acrobatique dans les poteaux de corner.

L'attaquant français de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta célèbre le deuxième but de son équipe lors d'une rencontre de Premier League contre Arsenal, à l'Emirates Stadium de Londres, le 23 avril 2025 AFP

Les supporters de l'équipe de France y ont eu droit aussi, l'été dernier durant les Jeux olympiques, où "JP" Mateta a brillé avec cinq buts en six matches, notamment contre l'Argentine, l'Egypte (doublé en demi-finales) puis en finale contre l'Espagne (défaite en prolongation).

La plupart ont probablement découvert ce joueur au style old school, reconnaissable à son maillot rentré dans le short, formé à Sevran puis passé par Drancy et Châteauroux, en National, avant d'évoluer sous les couleurs du Havre (2e div.), prêté par l'OL où il ne s'est pas imposé.

Les supporters de Palace le connaissent par cœur, eux, et ils lui ont même dédié un chant inspiré d'un tube de Vengaboys: "Boom boom boom boom, Mateta's in the room, there ain't no stricker better, than Jean-Philippe Mateta! (Boum boum boum boum, Mateta est dans la salle, il n'y a pas de meilleur attaquant que Jean-Philippe Mateta!)".

"J'achèterai la peinture"

La chanson ne s'encombre pas de nuances à l'endroit du Français, au rendement pourtant irrégulier. Après une saison 2023-2024 très complète, il a connu un après-JO difficile en Premier League (4 buts lors des 19 premiers matches), relancé la machine en début d'année 2025 (8 buts en 8 matches) puis de nouveau ralenti après la grande frayeur vécue contre Millwall début mars en Cup.

Mateta a frôlé le drame quand le gardien adverse, crampons en avant, l'a heurté violemment au niveau de l'oreille gauche dans une sortie ahurissante. Le buteur, sorti sur une civière, s'en est sorti avec 25 points de suture et un mois d'arrêt.

Dès lors, le voir marquer et célébrer à Wembley, "ce serait +magnifique, fantastique+", s'amuse Neil Shaw avec l'accent français.

L'attaquant français de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta (g.) rate un pénalty pendant la demi-finale de Coupe d'Angleterre Aston Villa au stade de Wembley, à Londres, le 26 avril 2025 AFP

Mateta n'a pas encore atteint la popularité de Wilfried Zaha, légende locale formée à Crystal Palace et dont le visage s'affiche sur une fresque murale devant Selhurst Park.

"Mais si vous marquez le but de la victoire en finale de la Coupe d'Angleterre... Cela vous permet d'accéder très rapidement au statut de héros", ajoute ce supporter de Palace. "S'il peut faire ça pour moi, s'il peut marquer le but de la victoire, alors il aura mon vote. (...) J'achèterai la peinture pour la fresque!".