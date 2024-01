Coupe d'Angleterre: Liverpool assomme Arsenal, City fête le retour de De Bruyne

Liverpool a mis KO Arsenal (2-0) lors d'un sommet très disputé et longtemps indécis de la Coupe d'Angleterre, dimanche, rejoignant au 4e tour le tenant du titre Manchester City, en balade 5-0 contre Huddersfield (D2) avec le retour de son créateur belge Kevin De Bruyne.

Les Reds et les Gunners ont fait parler la poudre à l'Emirates, et ce sont les leaders du championnat qui ont remporté la bataille en fin de partie grâce à un but contre-son-camp de Jakub Kiwior (81e) et un missile en pleine lucarne de Luis Diaz dans le temps additionnel (90e+5).

Les milliers de supporters liverpuldiens ont accueilli l'ouverture du score dans une explosion de joie, une poignée d'entre eux entrant sur la pelouse tandis qu'un fumigène rouge était allumé dans le virage où ils avaient pris place.

Arsenal peut se mordre les doigts après une multitude d'occasions gâchées, notamment en première période. L'équipe du nord de Londres enchaîne une quatrième désillusion successive (un match nul puis trois défaites).

Le début d'année sourit en revanche à Manchester City, vainqueur tranquille de Huddersfield Town, une équipe de Championship à la lutte pour le maintien, avec le soutien du capitaine De Bruyne, revenu à la compétition cinq mois après sa blessure à une cuisse.

Le milieu offensif belge est entré à la 57e minute sous l'ovation de l'Etihad, une première depuis sa rechute, le 6 août, lors du Community Shield perdu contre Arsenal en entame de la saison. Et il a fêté cela avec une première passe décisive pour Jérémy Doku (74e, 5-0), entré au même moment que lui après un mois passé à l'infirmerie.

"Kevin aide à gagner des matches et il y en a peu (comme lui) dans le monde", a savouré Guardiola. "C'est pour cela qu'il est si important de le retrouver. Kevin est exceptionnel, unique", a ajouté l'entraîneur.

Forest accroché par une D3

West Ham et Nottingham Forest, opposés à des adversaires de rang inférieur, ont eux connu un triste dimanche.

Les "Hammers", sixièmes de Premier League, ont concédé un triste nul 1-1 contre Bristol City (D2), ce qui les contraint à un encombrant "replay" (les rencontres de Coupe sont rejouées en cas de match nul).

Jarrod Bowen buteur pour West Ham contre Bristol en FA Cup le 7 janvier 2024 à Londres AFP

Les Londoniens, rejoints à l'heure de jeu, ont été incapables de préserver l'avantage rapidement acquis par Jarrod Bowen (4e, 1-0). Ils ont en outre perdu sur blessure Lucas Paqueta, le passeur décisif, remplacé après moins d'un quart d'heure.

La situation est encore plus embarrassante pour Nottingham Forest, accroché 2-2 par Blackpool, huitième de League One (D3).

Les "Seasiders", vainqueurs de la "Cup" en 1953 avec Stanley Matthews, ont mené 2-0 sur la pelouse de Forest après moins d'une demi-heure, avant de subir le retour des locaux.

Luton a connu une mésaventure similaire contre Bolton Wanderers (0-0), actuellement deuxième de D3.

Le 3e tour se termine lundi avec le déplacement à Wigan (D3) de Manchester United, finaliste de la précédente édition.

Résultats (les clubs qualifiés précédés du signe +, les matches nuls sont à rejouer):

Jeudi 4 janvier

Crystal Palace (D1) - Everton (D1) 0 - 0

Vendredi 5 janvier

Brentford (D1) – Wolverhampton (D1) 1 - 1

(+) Fulham (D1) – Rotherham United (D2) 1 - 0

(+) Tottenham (D1) - Burnley (D1) 1 - 0

Samedi 6 janvier

Millwall (D2) – (+) Leicester City (D2) 2 - 3

AFC Wimbledon (D4) - (+) Ipswich (D2) 1 - 3

(+) Coventry (D2) – Oxford (D3) 6 - 2

(+) Maidstone (D6) – Stevenage (D3) 1 - 0

Sunderland (D2) – (+) Newcastle (D1) 0-3

(+) Blackburn (D2) – Cambridge (D3) 5 - 2

Gillingham (D4) – (+) Sheffield United (D1) 0 - 4

Hull City (D2) – Birmingham (D2) 1 - 1

Newport (D4) – Eastleigh (D5) 1 - 1

(+) Plymouth Argyle (D2) – Sutton (D4) 3 - 1

Queens Park Rangers (D2) – (+) Bournemouth (D1) 2 - 3

(+) Southampton (D2) – Walsall (D4) 4 - 0

Stoke City (D2) – (+) Brighton (D1) 2 - 4

Norwich (D2) – Bristol Rovers (D3) 1 - 1

(+) Watford (D2) – Chesterfield (D5) 2 - 1

Middlesbrough (D2) – (+) Aston Villa (D1) 0 - 1

(+) Chelsea (D1) – Preston North End (D2) 4 - 0

(+) Sheffield Wednesday (D2) – Cardiff (D2) 4 - 0

(+) Swansea (D2) – Morecambe (D4) 2 - 0

Dimanche 7 janvier

(+) Manchester City (D1) – Huddersfield Town (D2) 5 - 0

West Ham (D1) – Bristol City (D2) 1 - 1

Luton (D1) – Bolton Wanderers (D3) 0 - 0

(+) Shrewsbury Town (D3) – Wrexham AFC (D4) 0 - 1

(+) West Bromwich Albion (D2) – Aldershot Town (D5) 4 - 1

Peterborough United (D3) – (+) Leeds United (D2) 0 - 3

Nottingham Forest (D1) – Blackpool (D3) 2 - 2

Arsenal (D1) - (+) Liverpool (D1) 0 - 2