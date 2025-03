Coupe d'Angleterre: Manchester City se qualifie pour les demies et garde un espoir de titre

Manchester City, éliminé de la Ligue des champions, de la coupe de la Ligue et hors course en championnat, s'est qualifié dimanche pour les demi-finales de la coupe d'Angleterre en s'imposant à Bournemouth (2-1) et garde un espoir de remporter un titre cette saison.

Les hommes de Pep Guardiola, finalistes de la dernière édition, affronteront fin avril Nottingham Forest, qui a éliminé Brighton aux tirs au but (0-0, 4-3 tab) samedi, pour une place en finale.

Distancés de 22 points par Liverpool à neuf journée de la fin du championnat, la "Cup" est désormais leur dernière chance d'éviter une saison blanche, ce que l'entraîneur espagnol n'a plus connu depuis sa première année en Angleterre (2016-2017).

L'autre demi-finale opposera Aston Villa, vainqueur logique dimanche (3-0) du petit poucet Preston North End (2e division), à Crystal Palace qui a corrigé Fulham samedi sur sa pelouse, sur le même score.

Les demi-finales se joueront les 26 et 27 avril et la finale le 17 mai, le tout à Wembley.

Les "Citizens", qui ont manqué un pénalty par Erling Haaland en début de match, ont été punis peu de temps après par un but du Brésilien Evanilson (21e), acheté par Bournemouth à Porto contre 47 millions d'euros l'été dernier.

Haaland sort blessé

Trop maladroits dans le dernier geste, les "Sky Blues" ne se sont jamais montré très dangereux sur le but des "Cherries", solides défensivement, à l'exception notable d'une frappe de Gündogan (23e), bien repoussée par Kepa Arrizabalaga.

L'entrée de Nico O'Reilly au retour des vestiaires, en remplacement d'Abdukodir Khusanov, averti, s'est révélée être un choix payant de Guardiola.

Le buteur norvégien de Manchester City, Erling Haaland, blessé à une cheville lors du quart de finale de la coupe d'Angleterre à Bournemouth, le 30 mars 2025 AFP

Le jeune Anglais, 20 ans et formé au club, a été intenable dans son couloir gauche. Son centre à ras terre parfaitement dosé a d'abord permis à Haaland d'égaliser en reprenant le ballon à bout portant au second poteau (49e).

Le buteur norvégien, dont la cheville s'est tordue sous le poids du capitaine de Bournemouth Lewis Cook lors d'un duel, a dû sortir du terrain, sans que l'on connaisse la gravité de la blessure.

Son remplaçant, l'Egyptien Omar Marmoush, n'a eu besoin que d'un ballon pour tromper Arrizabalaga, auteur d'une petite faute de main sur la frappe (63e), après une nouvelle passe décisive d'O'Reilly.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, Aston Villa a mis près d'une heure pour prendre la mesure du modeste club de Preston North End et faire la différence grâce à un doublé de Marcus Rashford (58e, 64e), prêté par Manchester United, et un troisième but de Jacob Ramsey (71e).