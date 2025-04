Coupe d'Angleterre: un dernier carré inédit, sans ultra favori

La saison manquée de Manchester City a décollé son étiquette de favori avant la demi-finale de Coupe d'Angleterre contre Nottingham Forest, dimanche (17h30), et il paraît difficile de prédire qui affrontera ensuite Crystal Palace ou Aston Villa, les deux autres rescapés.

La doyenne des compétitions de clubs a abandonné plusieurs géants sur le bord de la route à mesure que Wembley se rapprochait: Arsenal d'abord, Chelsea et Liverpool ensuite, puis Manchester United et Newcastle.

Des quatre demi-finalistes, Manchester City a bien entendu le plus grand pedigree et la plus grande expérience, et peut-être aussi la plus grande équipe.

Mais dans une saison où rien n'a filé droit, ou presque, les Sky Blues n'arrivent pas aux portes de la finale avec un optimiste débordant, ni un effectif tout à fait complet.

L'infirmerie était encore bien remplie, mardi contre Aston Villa (2-1), et à tous les étages: le gardien Ederson, les défenseurs Nathan Aké et John Stones, le milieu Rodri et l'attaquant Erling Haaland, blessé à une cheville depuis le tour précédent contre Brighton (0-0, 4-3 tab).

L'attaquant français de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta fou de joie après avoir marqué en Premier League contre Arsenal à l'Emirates Stadium le 23 avril 2025 à Londres AFP

Pep Guardiola, réputé pour ses coups tactiques, évolue depuis plusieurs matches avec deux milieux de terrain reconvertis en défenseurs, le jeune Nico O'Reilly à gauche et l'offensif Matheus Nunes à droite.

"Si vous m'aviez dit au début de la saison qu'à la fin nous nous battrions pour la finale de la coupe d'Angleterre ou pour nous qualifier pour la Ligue des champions avec Nico et Matheus comme arrières latéraux, j'aurais dit: +mais de quoi est-ce que vous parlez ?+", a commenté l'entraîneur après le succès de mardi, arraché dans le temps additionnel grâce à Nunes.

Une saison blanche ?

Guardiola a tiré une croix sur la Premier League depuis bien longtemps, sur la Coupe de la Ligue également (élimination en septembre), et il ne lui reste que la Cup pour espérer remporter un titre domestique cette saison.

Le Catalan n'a connu jusqu'ici qu'une saison blanche sur le sol britannique, lors de son premier exercice en 2016/17. Depuis, il a soulevé au moins un trophée domestique par saison, et même trois en 2019.

L'attaquant d'Aston Villa Marcus Rashford face aux joueurs de Manchester City Nico O'Reilly (G) et Mateo Kovacic en Premier League à l'Etihad Stadium le 22 avril 2025 à Manchester AFP

Pour atteindre la finale du 17 mai, Manchester City devra s'imposer face à une équipe de Nottingham Forest qui l'a devancé une bonne partie de l'année au classement de la Premier League.

Les deux équipes sont encore à la bagarre en championnat pour décrocher un ticket qualificatif pour la prochaine Ligue des champions. La Coupe d'Angleterre réserve elle à son vainqueur une place en Ligue Europa.

L'Europe est encore un doux rêve pour Crystal Palace, actuel douzième de Premier League, mais Jean-Philippe Mateta et ses coéquipiers peuvent s'en rapprocher s'ils battent Aston Villa samedi (18h15).

Le vice-champion olympique français a inscrit un but de toute beauté pour égaliser en fin de match mercredi sur le terrain d'Arsenal (2-2), offrant de l'élan et de l'espoir à ses partenaires et supporters.

"Pour nous c'est super bien", a réagi le défenseur Maxence Lacroix auprès de quelques médias, dont l'AFP, après le match. "On a montré vraiment de belles performances, un gros caractère aussi parce qu'on était en train de perdre deux fois et on est revenus à chaque fois au score".

Le bilan récent dans les confrontations directes peut aussi inciter à l'optimiste pour les Eagles du sud de Londres, invaincus depuis quatre matches (3 victoires, 1 nul) face à Aston Villa.

Les supporters de Palace ont surtout en mémoire le dernier affrontement, remporté 4 à 1 fin février à Selhurst Park grâce à un doublé d'Ismaïla Sarr le jour de son 27e anniversaire.

Ils aimeraient désormais se créer des souvenirs heureux à Wembley, où ils ont perdu deux fois en finale de la Cup, en 1990 et 2016.

Morgan Gibbs-White exulte à la fin du match de Premier League remporté par Nottingham Forest sur le terrain de Tottenham le 21 avril 2025 à Londres AFP

Programme des demi-finales de Coupe d'Angleterre disputées à Wembley:

Samedi:

(18h15) Crystal Palace – Aston Villa

Dimanche

(17h30) Nottingham Forest – Manchester City