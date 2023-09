Coupe Davis: carton plein pour la France en entame

Les Français Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin (de dos) remportent leur double de Coupe Davis contre les Suisses Marc-Andrea Huesler et Stan Wawrinka dans le groupe B à l'AO Arena de Manchester en Angleterre le 12 septembre 2023

La France a réalisé un carton plein contre la Suisse de Stan Wawrinka (3 victoires à 0) pour son entrée dans la phase de groupes de Coupe Davis, mardi, dans une arène de Manchester qui sonnait creux, en attendant l'entrée en lice de l'hôte britannique.

Les Bleus ont dominé l'adversaire le plus abordable, sur le papier, du groupe B avant des sommets plus relevés contre l'Australie, jeudi, et face à la Grande Bretagne, dimanche dans une salle annoncée comble, avec 13.000 supporters attendus.

L'affluence était beaucoup plus confidentielle, mardi, mais elle n'a pas contrarié les ambitions tricolores, tournées vers les deux premières places du groupe B, qualificatives pour le tournoi final de Coupe Davis prévu du 21 au 26 novembre à Malaga, en Espagne.

Le capitaine Sébastien Grosjean a laissé sur le banc sa pépite Arthur Fils (19 ans), membre récent du Top 50 et convoqué pour la première fois, et ce sont les mieux classés Adrian Mannarino (34e mondial) et Ugo Humbert (36e) qui ont hissé le drapeau tout en haut.

A 35 ans, "Manna" a étiré son bel été, riche d'une victoire sur gazon en juillet à Newport, en renversant le prometteur Dominic Stricker (90e mondial), huitième de finaliste du dernier US Open, à l'issue de trois sets 3-6, 6-1, 6-4 disputés en deux heures.

Le Suisse de 19 ans l'a mis en difficulté dans un premier set marqué par plusieurs fautes directes, mais pas autant que les conditions de jeu à Manchester, entre luminosité jugée insuffisante et fraîche température dans une salle désertée.

"Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait aussi peu de gens dans le public, du coup il faisait presque froid sur le court", a commenté Mannarino sur BeIN Sports, contraint de faire "baisser en tension" le cordage de sa raquette en conséquence.

Roger-Vasselin, première

Stan Wawrinka au service face à Ugo Humbert lors de leur match en simple de la Coupe Davis dans le groupe B entre la France et la Suisse dans l'AO Arena de Manchester en Angleterre le 12 septembre 2023 AFP

Les sièges vides ont aussi fait réagir Wawrinka, qui les a filmés et publiés sur les réseaux sociaux, avec un smiley en colère et un "lol" cinglant. "Merci Gerard Piqué et l'ITF", a-t-il écrit avec ironie.

Le groupe d'investissements Kosmos, présidé par l'ancien joueur du FC Barcelone Gerard Piqué, a transformé le format de la Coupe Davis en 2019, un an après avoir obtenu les droits d'organisation sur 25 ans auprès de la Fédération internationale de tennis (ITF).

Les populaires duels à domicile et à l'extérieur ont notamment été abandonnés. La nouvelle formule a peiné à convaincre et l'ITF a décidé de rompre le contrat au début de l'année 2023, sans modifier le format pour la saison en cours.

Sur le court, ensuite, Wawrinka n'a pas retrouvé le sourire.

Humbert a d'abord dompté l'ancien N.3 mondial, désormais 40e, en près d'une heure et demie (6-4, 6-4). Le Vaudois de 38 ans, mené 5-1 dans le deuxième set, a sauvé trois balles de match et a réduit l'écart, mais son rival français a maîtrisé le duel de bout en bout.

Le Suisse a voulu se rattraper en disputant le double, ce qui n'était pas prévu initialement, aux côtés de Marc-Andrea Hüsler.

Et là encore, les tricolores ont survolé les débats (6-2, 6-2) sous la baguette du très capé Nicolas Mahut (41 ans) et d'Edouard Roger-Vasselin qui, à 39 ans, a rejoint son père Christophe, sélectionné en 1980 et 1981, dans l'histoire française de la Coupe Davis.

Les deux premiers simples avaient déjà offert la victoire aux Bleus contre la Suisse, mais le 3-0 leur offre un avantage supplémentaire dans le classement final du groupe.