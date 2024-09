Coupe Davis: les Bleus rêvent de phase finale à Valence

L'équipe de France de Coupe Davis, emmenée notamment par Ugo Humbert et Arthur Fils, va devoir jouer à son meilleur niveau de mardi à dimanche contre l'Australie, la République tchèque et l'Espagne, hôte d'un groupe relevé à Valence, pour accéder à la phase finale.

Pour sa première campagne, le capitaine tricolore Paul-Henri Mathieu a passé l'obstacle de la phase qualificative avec un succès tranquille à Taïwan en février mais les choses sérieuses commencent avec cette phase de groupes, qui se déroule dans quatre pays différents, en intérieur et sur dur.

Depuis la réforme de la Coupe Davis en 2019, la France n'est jamais parvenue à dépasser ce stade de la compétition.

Le finaliste malheureux de l'édition 2002 a fait appel à Arthur Rinderknech, polyvalent en simple et en double, un exercice auquel sont rompus les deux autres membres de l'escouade bleue, Pierre-Hugues Herbert et le vétéran Edouard Roger-Vasselin (40 ans).

Pour disputer les phases finales qui se tiendront également en Espagne, à Malaga, du 19 au 24 novembre, les Français devront terminer à une des deux premières places puisque les huit meilleures équipes à l'issue de cette phase seront qualifiées.

Les trois journées de compétition des hommes de "PHM" comprendront chacune deux simples puis un double, en théorie potentiellement décisif.

Le Français Ugo Humbert lors de son match à l'US Open contre Francisco Comesana, le 28 août 2024 à New York GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Redoutable Australie

Ils débuteront mardi (16h00) dans le groupe B contre l'Australie, défaite en finale en 2022 et en 2023, et qui n'a pas remporté la compétition depuis 21 ans.

Les Australiens, qui devraient être privés de leur chef de file Alex de Minaur, n'en restent pas moins redoutables avec notamment Alexei Popyrin et Jordan Thompson.

Vendredi (16h00) aura lieu la rencontre la plus attendue contre les Espagnols de Carlos Alcaraz. Battu dès le 2e tour de l'US Open, le N.3 mondial sera certainement en quête de rachat.

Enfin samedi (16h00), Humbert et consorts joueront peut-être leur qualification contre la République tchèque, adversaire a priori à leur portée.

A Bologne, dans le groupe A, l'Italie, tenante du titre, fera elle sans le N.1 mondial Janik Sinner, sacré dimanche à New York en finale de l'US Open. Face aux Belges, aux Brésiliens et aux Néerlandais, les Italiens ne pourront pas compter non plus sur Lorenzo Musetti, médaille de bronze aux JO de Paris.

Dans le groupe C, organisé à Zhuhai (Chine), l'Allemagne retrouvera la Slovaquie, le Chili et les Etats-Unis.

Dans le groupe D disputé à Manchester, la Grande-Bretagne sera opposée à l'Argentine, au Canada et à la Finlande.

Edouard Roger-Vasselin aux cotés de sa partenaire de double Laura Siegemund soulevant le trophée du tournoi de double mixte, le 6 juin 2024 AFP

D'autres joueurs de top niveau en découdront à l'échelon inférieur, parmi lesquels Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas.

Les N.4 et 12 mondiaux se retrouveront à Belgrade au cours d'un Serbie-Grèce, barrage qui sent la poudre, dont le vainqueur ira en qualifications pour tenter d'accéder à l'élite en 2025.