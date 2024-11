Coupe Davis: Sinner rétablit l'égalité entre l'Italie et l'Argentine et jouera le double décisif

Solide au retour, Francisco Cerundolo a écoeuré Lorenzo Musetti et offert à l'Argentine le premier point du quart de finale de Coupe Davis qui l'oppose à l'Italie de Jannik Sinner, tenante du titre, le 21 novembre 2024 à Malaga of Team Italy during their quarter-final singles match between Italy and Argentina at the Davis Cup Finals at the Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena arena in Malaga, southern Spain, on November 21, 2024.