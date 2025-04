Coupe de France: à Dunkerque, la patte Luis Castro

Luis Castro avant le quart de finale de Coupe de France remporté par Dunkerque face à Brest le 26 février 2025. Arrivé aux commandes du club nordiste en septembre 2023, l'entraîneur portugais prône un football ambitieux et joueur parce que, explique-t-il, "Quand on commence le foot, la première chose qu'on aime, c'est le ballon, pas courir ou défendre"

Cinquième de Ligue 2 et demi-finaliste de la Coupe de France face à Paris, mardi (21h10), Dunkerque réussit une très belle saison, qui porte l'empreinte de son entraîneur Luis Castro, passé par le centre de formation et l'équipe réserve du Benfica de 2019 à 2023.

"J'aime que mon équipe soit offensive, qu'elle essaie plus d'attaquer que défendre. Je veux qu'elle ait envie de jouer avec le ballon, une équipe de connexion": le projet de jeu du Portugais de 44 ans est ambitieux et joueur.

Il est arrivé à Dunkerque en septembre 2023, pour remplacer Mathieu Chabert qui venait de faire monter le club en Ligue 2 mais ne collait pas au projet sportif de Demba Ba, le directeur du football de l'USLD. Castro a amené une nouvelle méthode de travail faite notamment de séances d'entraînement presque exclusivement avec ballon.

"Quand on commence le foot, la première chose qu'on aime, c'est le ballon, pas courir ou défendre, professe-t-il. Je pense que pour tout le monde, c'est le cas."

Bruno Genesio, l'entraîneur du Losc, éliminé aux tirs au but en huitième de finale sur sa pelouse (1-1, 5 t. a. b. à 4), a vu dans le Dunkerque de Luis Castro "une équipe qui joue très, très bien au football, avec de bons principes de ressorties de balle, des positionnements très intéressants et une idée de jeu très précise".

Avec Ramos et Neves au Benfica

En plus de Lille, Dunkerque a réussi la performance d'éliminer deux autres clubs de Ligue 1 à l'extérieur en Coupe de France: Auxerre (1-0) en 32e de finale et Brest (3-2) en quarts.

Luis Castro n'a jamais été joueur professionnel. Il a étudié le football à l'université de Bragance, dans le nord-est du Portugal, inspiré par le FC Porto de José Mourinho en 2002-2003, "une équipe où tout le monde pense et fait la même chose". Puis il a quitté son travail de professeur de sport pour démarrer sa carrière en Arabie saoudite (2011) puis au Vitoria Guimaraes (2012).

Luis Castro lorsqu'il entraînait les jeunes du Benfica lors d'un match de la Coupe intercontinentale des moins de 20 ans face au club uruguayen de Penarol le 21 août 2022 à Montevideo. Il y a notamment formé les actuels Parisiens Gonçalo Ramos et Joao Neves AFP/Archives

En 2019, Luis Castro intègre le centre de formation du Benfica Lisbonne, gagne la Youth League (la Ligue des champions des moins de 19 ans) en 2022 puis entraîne l'équipe réserve la saison suivante.

Au club lisboète, l'entraîneur de Dunkerque a notamment formé les joueurs du PSG Gonçalo Ramos et João Neves, qu'il va retrouver mardi soir au Stade Pierre-Mauroy. "Ce que je retiens le plus c'est leur professionnalisme, raconte-t-il. Certains sont des joueurs de foot trois heures par jour: ils s'entraînent, font les soins etc. et d'autres le sont 24 heures sur 24. Tous les deux sont au maximum."

Il faudra aussi que Dunkerque le soit mardi pour essayer d'embêter le PSG, invaincu dans les compétitions nationales cette saison, et qui n'a plus perdu à l'extérieur contre un club français depuis le 11 février 2023, à Monaco (3-1). "C'est presque mission impossible mais tout le monde pensait aussi que c'était mission impossible contre Lille", rappelle malicieusement Castro.