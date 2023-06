Coupe de la Confédération : l'USM Alger entre dans l'histoire

Par TV5MONDE

Image CAF

3 minutes de lecture

Malgré sa défaite à domicile lors de la finale retour, l'USM Alger, victorieuse à l'aller, a remporté la Coupe de la Confédération aux dépens des Tanzaniens de Young Africans. Une première pour le club au niveau continental, mais également pour les formations algériennes dans cette épreuve créée en 2004. Retour sur un sacre historique.