Coupe du monde 2026 : Un marathon commence en Afrique

Par TV5MONDE

Image JB Autissier / Panoramic

5 minutes de lecture

Près de trois ans durant, 54 pays d'Afrique vont se disputer les neuf (ou dix) tickets réservés au continent en vue de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Gros plan sur le parcours du combattant qui attend les sélections engagées en vue de cette première édition à 48 équipes.

Les dés sont jetés en Afrique. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 a eu lieu ce jeudi 13 juillet à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Désormais dotée d'un minimum de neuf pays en phase finale, l'Afrique va inaugurer une nouvelle formule de qualification dans l'optique de cette première édition à 48 équipes, qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Exit les éliminatoires en trois temps, avec tour préliminaire, phase de poules puis barrages, place à une longue phase de qualification unique rassemblant les 54 équipes du continent, réparties en quatre chapeaux selon leur niveau.



Le classement FIFA avait fait du Maroc, du Sénégal, de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Égypte, du Nigeria, du Cameroun, du Mali et de la Côte d'Ivoire des têtes de série, assurées de ne pas tomber dans le même groupe en étant dans le chapeau 1. Mais n'allez pas croire que la route sera dégagée pour ces équipes habituées, à l'exception du Mali, à disputer le Mondial. Barragistes malheureux l'an passé, les Aigles devront se défaire du redoutable Ghana, déjà quatre fois qualifié pour une phase finale (2006, 2010, 2014, 2022) et véritable épouvantail du chapeau 2. Les Pharaons d'Égypte, vice-champions d'Afrique, devront se méfier le Burkina Faso, trois fois demi-finaliste de la CAN depuis une décennie. Idem pour les Super Eagles du Nigeria, et leur six phases finales, avec l'Afrique du Sud, en (recon)quête d'une quatrième participation après celles de 1998, 2002 et 2010.



Le Maroc favori, le Sénégal aussi, mais...



Demi-finaliste du dernier Mondial, le Maroc partira favori de sa poule, tout comme l'Algérie, dont le principal adversaire sera la Guinée. Quant à la Tunisie, les Aigles de Carthage ont les armes pour s'en sortir même s'ils retrouvent pour la quatrième phase éliminatoire consécutive la coriace Guinée équatoriale, déjà croisée en qualifications de la CAN 2021, du Mondial 2022 puis de la CAN 2023. Mondialiste et champion d'Afrique en titre, le Sénégal devra principalement se défaire des Léopards de RD Congo, barragistes en 2022. Enfin, le Cameroun se méfiera surtout du Cap-Vert et de l'Angola, qui rêve de renouer avec sa (relative) gloire passée, une participation au Mondial 2006 en Allemagne.



La phase de groupes débutera en novembre prochain et s'étirera sur 23 mois. Elle permettra de désigner l'ensemble des qualifiés. Chaque vainqueur de poule obtiendra son billet pour ce Mondial. Mais ce ne sera pas tout à fait terminé. Car l'Afrique pourrait envoyer une dixième équipe en phase finale. Les quatre meilleurs deuxièmes des neuf groupes participeront à un barrage continental pour déterminer un vainqueur. Celui-ci participera à un deuxième et dernier barrage auquel prendront part six équipes issues d'autres Confédérations. Les deux premières de ces six équipes se qualifieront pour la Coupe du monde et complèteront le plateau de 48 équipes.



Deux inconnues dans l'équation



Sur les 54 pays représentés lors du tirage au sort, tous seront-ils en mesure de prendre part à cette longue et coûteuse campagne qualificative ? Si aucun retrait n'est encore officiel au moment où nous publions ces lignes, d'insistantes rumeurs font état d'un probable forfait de l'Érythrée. Ce ne serait pas la première fois que le petit État d'Afrique de l'Est fait défaut, puisqu'Asmara avait déjà choisi de renoncer aux éliminatoires de la CAN 2023. D'autres pourraient bien faire le même choix.



Une seconde donnée est susceptible de bouleverser l'équilibre des neuf groupes : l'impossibilité pour certains des pays participants de recevoir à domicile, faute d'un agrément de la Confédération pour leurs installations. Une bonne vingtaine d'entre eux étaient concernés lors des éliminatoires de la dernière CAN, et ce devrait encore être le cas pour ces poules. L'exemple du groupe A est édifiant : si l'on excepte la Guinée-Bissau, les adversaires de l'Égypte dans cette poule, à savoir le Burkina Faso, la Sierra Leone, l'Éthiopie et Djibouti sont tous privés de stade homologué à ce jour. C'est peu dire que la prochaine actualisation de la liste des enceintes approuvées par la CAF sera guettée avec impatience dans de nombreux pays.



La composition des neuf groupes : 54 équipes pour 9 (ou 10) places



Groupe A : Égypte, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Éthiopie, Djibouti.



Groupe B : Sénégal, RD Congo, Mauritanie, Togo, Soudan, Soudan du Sud.



Groupe C : Nigeria, Afrique du Sud, Bénin, Zimbabwe, Rwanda, Lesotho.



Groupe D : Cameroun, Cap-Vert, Angola, Libye, Eswatini, Île Maurice.



Groupe E : Maroc, Zambie, Congo, Tanzanie, Niger, Érythrée.



Groupe F : Côte d'Ivoire, Gabon, Kenya, Gambie, Burundi, Seychelles.



Groupe G : Algérie, Guinée, Ouganda, Mozambique, Botswana, Somalie.



Groupe H : Tunisie, Guinée équatoriale, Namibie, Malawi, Liberia, Sao Tomé-et-Principe.



Groupe I : Mali, Ghana, Madagascar, Centrafrique, Comores, Tchad.



Les dates à retenir : un marathon de deux ans et demi



13-21 novembre 2023 : 1e et 2e journées de la phase de groupes.



3-11 juin 2024 : 3e et 4e journées.



17-25 mars 2025 : 5e et 6e journées.



1-9 septembre 2025 : 7e et 8e journées.



6-14 octobre 2025 : 9e et 10e journées. Le premier de chaque groupe est qualifié pour la Coupe du monde.



10-18 novembre 2025 : tournoi de barrages de la CAF entre les quatre meilleurs deuxièmes de groupe. Le vainqueur est qualifié pour le barrage intercontinental.



Mars 2026 : Tournoi de barrages intercontinental à six, avec deux billets pour la Coupe du monde en jeu.