Coupe du monde Rugby : le programme et les résultats

♦ Groupe C - Australie, Fidji, Géorgie, Portugal, Pays de Galles

2nd TOUR - ÉLIMINATIONS DIRECTES (HORAIRES TU)

♦ Samedi 14 octobre

1/4 finale 1 entre le 1er du groupe C et le second du groupe D (15h)

1/4 finale 2 entre le 1er du groupe B et le second du groupe A (19h)

♦ Dimanche 15 octobre

1/4 finale 3 entre le 1er du groupe D et le second du groupe C (15h)

1/4 finale 4 entre le 1er du groupe A et le second du groupe B (19h)

♦ Vendredi 20 octobre

1/2 finale 1 entre vainqueur du 1/4 finale 1 et le vainqueur du 1/4 finale 2 (19h)

♦ Samedi 21 octobre

1/2 finale 2 entre vainqueur du 1/4 finale 3 et le vainqueur du 1/4 finale 4 (19h)

Petite finale (19h)

♦ Samedi 28 octobre

Finale (19h)