Coupe du Roi: Koundé mate le Real en prolongation et offre un 32e sacre au Barça

Jules Koundé inscrit le but de la victoire à Séville le 27 avril 2025

Au terme d'un finale houleuse et renversante, jouée dans un contexte délétère autour de l'arbitrage, le FC Barcelone est venu à bout de son éternel rival le Real Madrid samedi soir en prolongation (3-2) grâce à un but du défenseur français Jules Koundé, pour remporter sa 32e Coupe du Roi.

Au bout de 116 minutes d'effort, l'inusable latéral tricolore a libéré les siens d'une frappe limpide de l'extérieur de la surface, offrant au géant catalan son deuxième titre de la saison, après la Supercoupe d'Espagne, déjà remportée en janvier face au Real (5-2).

Loué pour son jeu offensif, le Barça d'Hansi Flick, déjà vainqueur lors des deux premiers Clasico de la saison, a une nouvelle fois su souffrir, pour conserver ses espoirs d'un quadruplé historique (Liga, Ligue des champions, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne).

Tout proche d'un 21e trophée, qui aurait sauvé, a minima, une saison bien terne, le Real se dirige lui vers une saison ratée, sans trophée majeur, hormis la Supercoupe d'Europe et la Coupe interncontinentale.

Décisions litigieuses

Après avoir passé toute la journée à chanter à la gloire de leur équipe respective, et à chambrer leur rivaux, dans les rues colorées de la ville, les dizaines de milliers de supporters répartis des deux côtés du stade ont laissé leurs querelles de côté le temps de quelques minutes, pour entonner à l'unisson le tube "Freed from desire" de Gala.

Mais la rivalité centenaire a rapidement repris ses droits. Tour à tour, Catalans et Madrilènes ont poussé... et pesté, dès que l'arbitre a eu à dégainer son sifflet.

A chaque décision litigieuse, et il y en a eu, le virage blanc a repris son habituel refrain "Corruption à la Fédération".

Sous une immense pression après le chaos de la veille, où il avait dénoncé, en larmes, les attaques de la chaîne Real Madrid TV, M. De Burgos Bengoechea a eu beaucoup de travail, mais aucune des deux équipes ne pourra, au final, l'accuser de favoriser un camp.

Les deux ennemis trouveront, assurément, de quoi se plaindre: le Real s'est vu refusé un but de Bellingham (35e), et un pénalty clair sur Vinicius (45e+2), mais à chaque fois pour des hors-jeu indiscutables, tandis que le Barça a protesté, en vain, pour une main dans la surface de Federico Valverde (17e) et un tacle violent d'Aurélien Tchouaméni qui ne lui a valu qu'un jaune (31e).

Le club catalan a surtout cru arracher la victoire à la 96e minute, mais le pénalty d'abord accordé à Raphinha a été annulé après intervention de la VAR, dirigée par l'homme à l'origine du courroux madrilène, et pas en mesure d'officier selon le club.

Mbappé encore décisif en vain

Sur le terrain, le Barça, d'abord largement dominateur, et en tête au score après un coup de canon en lucarne de son magicien Pedri (28e, 1-0), a paru, comme souvent, sur un fil défensivement, dès que le Real parvenait à sauter sa première ligne en cherchant la profondeur.

Sans Mbappé pour exploiter ces espaces, les hommes de Carlo Ancelotti n'en ont pas fait grand-chose en première mi-temps, et ont attendu l'entrée de l'attaquant français pour enfin mettre la défense barcelonaise en difficulté.

Le meilleur buteur merengue s'est mis en évidence dès son premier ballon, et lui, comme son compère Vinicius, qui tentaient de sauver leur saison, ont buté sur le gardien polonais Wojciech Szczesny (50e, 54e), bien aidé ensuite par Jules Koundé (56e).

D'un coup franc génial, qu'il avait lui-même provoqué (70e, 1-1), et d'une tête rageuse sur corner (77e, 2-1), Mbappé, auteur de son 34e but de la saison, et Tchouaméni ont alors pensé offrir une nouvelle remontée folle au géant espagnol.

Mais l'attaquant espagnol Ferran Torres, lancé dans la profondeur, a devancé Courtois et égalisé quelques instants plus tard, envoyant les deux équipes en prolongation (83e, 2-2), le pénalty accordé en toute fin de partie à Raphinha ayant été annulé (90e+6).

Les Blaugranas n'étaient pas au bout de leurs émotions, et ils ont chaviré de bonheur, à la 116e minute, sur le coup de canon du marathonien Koundé, nouveau héros barcelonais. Et tourmenteur du Real de Mbappé, encore décisif en vain.