Coupe du Roi: le FC Barcelone mate l'Atlético Madrid et rejoint le Real en finale

Antoine Griezmann et Lamine Yamal au coude à coude lors de la demi-finale de Coupe du Roi entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone dans le stade Metropolitano de Madrid le 2 avril 2025

Après un nul spectaculaire à l'aller (4-4), le FC Barcelone a éliminé l'Atlético Madrid mercredi en s'imposant (1-0) sur la pelouse du Metropolitano, et rejoint son éternel rival le Real Madrid en finale de Coupe du Roi.

Porté par son prodige Lamine Yamal, 17 ans, passeur décisif pour l'attaquant espagnol Ferran Torres, unique buteur de la partie en devançant la sortie du gardien remplaçant Juan Musso (27e, 1-0), le Barça, club le plus titré de l'histoire de la compétition, tentera de décrocher un 32e sacre face au Real le 26 avril à Séville.

Les hommes d'Hansi Flick, auteurs d'une nouvelle performance de très haut niveau sans leur rendement offensif habituel, ont su préserver leur avantage malgré l'ambiance hostile de l'enceinte adverse, enchaînant ainsi un 21e match sans défaite toutes compétitions confondues.

L'Atlético, distancé dans la course au titre en Liga, avec neuf points de retard sur le géant catalan, pourra lui regretter de n'avoir réellement commencé à jouer une fois mené, en deuxième mi-temps, avec l'entrée du Norvégien Alexander Sorloth, passé à quelques millimètres d'égaliser, mais dont le but a été refusé pour hors-jeu.

Lamine Yamal trouve la faille

Après le nul de l'aller et la défaite encore plus épique en Liga il y a deux semaines (4-2), l'entraîneur rojiblanco Diego Simeone avait logiquement décidé de renforcer sa défense pour faire face à la puissance offensive catalane en titularisant l'expérimenté Cesar Azpilicueta, 35 ans, pour former un 4-4-2 qui devenait un 5-4-1 en phase défensive.

L'attaquant barcelonais Lamine Yamal pendant la demi-finale de Coupe du Roi entre le Barça et l'Atletico de Madrid dans le stade Metropolitano de Madrid le 2 avril 2025 AFP

L'ancien latéral de Chelsea et de l'Olympique de Marseille, auteur d'une grosse semelle sur le Brésilien Raphinha, a évité de justesse une expulsion précoce dès la 7e minute, qui aurait pu déjà faire basculer la rencontre.

Dépassés techniquement, les coéquipiers d'Antoine Griezmann, trop discret pour sauver les siens mercredi, ont par la suite relativement bien contenu les première attaques barcelonaises, au prix de quelques excès d'engagements, sanctionnés systématiquement par l'arbitre, copieusement sifflé à chaque intervention pour sa facilité à sortir les cartons jaunes (cinq au total contre l'Atlético, dont quatre en première mi-temps).

Le phénomène catalan Lamine Yamal, dont la première tentative du gauche a frôlé le poteau (12e), a cependant trouvé une faille dans la muraille rojiblanca et servi parfaitement Ferran Torres dans la profondeur, l'attaquant espagnol parvenant à tromper Musso d'un pointu en bout de course (27e, 1-0).

Titularisé à la place de Robert Lewandowski, ménagé au coup d'envoi avant de rentrer en jeu en seconde période, le "Tiburon" (requin en espagnol) a confirmé son statut de remplaçant de luxe, en signant son cinquième but dans la compétition, égalant le jeune brésilien du Real Madrid Endrick comme meilleur buteur.

Dos au mur, les Colchoneros, qui ont probablement raté leur dernière chance d'obtenir un titre, ont tenté de sauver leur saison en prenant enfin plus de risques offensivement, mais le supersub scandinave Alexander Sorloth a manqué le cadre (52e), avant de voir son but refusé pour hors-jeu (69e).

Sorti tête basse, l'attaquant français Antoine Griezmann, dont l'avenir reste incertain, est peut-être passé à-côté de sa dernière opportunité de quitter son club de coeur par la grande porte, avec un trophée.