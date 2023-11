Coupe NBA: fin des poules, Celtics, Bucks, Kings qualifiés en quarts

Les joueurs des Kings Domantas Sabonis et Malik Monk lors de leur victoire contre les Golden State Warriors, le 28 novembre 2023 à Sacramento.

Boston, Milwaukee, New York, Phoenix, Sacramento et la Nouvelle-Orléans se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe NBA, tournoi de mi-saison nouvellement créé, à l'issue de la phase de groupes qui se terminait mardi.

Les Los Angeles Lakers et les Indiana Pacers avaient déjà validé leur qualification pour les quarts la semaine dernière.

Boston s'est imposé mardi face à Chicago (124-97) avec 30 points de Jaylen Brown et 21 points de Jayson Tatum, de quoi terminer en tête du groupe C après une égalité à trois avec Orlando et Brooklyn, éliminés.

Dans ces rencontres, qui comptent également pour la saison régulière, Milwaukee a pu compter sur son duo de stars Giannis Antetokounmpo (33 points) et Damian Lillard (32 points) pour se débarrasser de Miami (131-124) et terminer invaincu du groupe B.

"Mission accomplie", a lancé Khris Middleton pour les Bucks, qui ont démarré la partie en menant 15-2, avant de laisser le Heat revenir, malgré l'absence de son leader Jimmy Butler (cheville).

A l'issue d'un match superbe et d'un ultime tir victorieux de Malik Monk, Sacramento s'est imposé sur le fil face à leurs voisins de Californie du nord, les Golden State Warriors (124-123). Une défaite de moins de 12 points leur suffisait pour décrocher leur billet pour la suite de la compétition.

Malik Monk (à g.) et Stephen Curry (à d.) à la lutte pour un ballon pendant la rencontre entre les Kings et les Warriors, le 28 novembre 2023 à Sacramento. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Devant quasiment toute la partie, virtuellement qualifiés pour les quarts avec une avance portée à 24 points, les Warriors de Stephen Curry (29 points, 10 rebonds) ont fini par tout perdre, en plus de subir deux blessures, celles de Chris Paul (jambe gauche) et de Gary Payton II (mollet droit).

Sans jouer, la Nouvelle-Orléans et Phoenix ont profité des résultats du soir pour s'inviter au niveau supérieur, les quarts de finale, qui auront lieu lundi et mardi la semaine prochaine.

Les matches se joueront en une rencontre sèche et les vainqueurs se rendront à Las Vegas pour y disputer un final four, avec les demi-finales le jeudi 7 décembre puis, le 9 décembre, la finale, la seule rencontre qui ne compte pas pour la saison régulière.

A Cleveland, l'arrière Donovan Mitchell a cumulé 40 points et 11 rebonds pour contrer Atlanta (128-105).

Dans le choc au sommet de la conférence Ouest, les Minnesota Timberwolves ont défendu avec succès leur place en tête du classement face à Oklahoma City (106-103), avec une belle contribution du pivot français Rudy Gobert (17 points, 16 rebonds).

Mais aucune des deux formations n'a toutefois réussi à se qualifier pour les quarts de la Coupe NBA, nouveau tournoi créé par la ligue pour dynamiser une interminable saison régulière avec 82 matches par équipe entre octobre et avril avant les play-offs.

Les affiches des quarts de finale:

Milwaukee Bucks - New York Knicks

Indiana Pacers - Boston Celtics

Los Angeles Lakers - Phoenix Suns

Sacramento Kings - New Orleans Pelicans