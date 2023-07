Cristiano Ronaldo, l'ambassadeur du foot saoudien au Japon

Emblème du développement spectaculaire du championnat saoudien, la star Cristiano Ronaldo poursuit sa mission d'ambassadeur de luxe en guidant son équipe d'al-Nassr pour une tournée amicale au Japon, où elle affronte mardi à Osaka le Paris Saint-Germain.

"Nous savons que les gens sont très passionnés par le football au Japon, nous sommes ici pour contribuer au spectacle", a assuré "CR7".

"Nous avons deux grands matches à jouer", se réjouit le quintuple Ballon d'Or, qui doit aussi croiser l'Inter Milan jeudi, toujours dans le grand port japonais.

Souriant, s'exprimant en anglais lors de la conférence de presse de présentation du match à l'hôtel Nikko d'Osaka, dimanche, le Portugais a bien tenu son rôle d'ambassadeur, répondant avec affabilité aux jeunes enfants invités à poser des questions aux joueurs.

Le costume d'ambassadeur lui sied à merveille. Depuis son arrivée spectaculaire en janvier, le phare du championnat saoudien en assure la promotion.

Dans son sillage, d'autres grands noms sont arrivés cet été comme Karim Benzema et Ngolo Kanté à Al-Ittihad Djeddah, Kalidou Koulibaly et Sergej Milinkovc-Savic à Al-Hilal, Édouard Mendy à Al-Ahli ou encore Seko Fofana et Marcelo Brozovic qui l'ont rejoint à Al-Nassr.

A nouveau titulaire en sélection

"Je suis heureux ici, je veux continuer ici et je continuerai ici", avait dit Ronaldo dans un entretien à la Saudi League.

"Je pense que s'ils continuent à faire le travail qu'ils souhaitent faire ici, le championnat saoudien pourra être l'un des cinq meilleurs du monde dans cinq ans", promettait-il.

Cristiano Ronaldo, joueur du club saoudien d'Al-Nassr, avec un enfant japonais lors d'une conférence de presse à Osaka, le 23 juillet 2023, avant une tournée de matches amicaux au Japon AFP

Depuis son arrivée, le compte Twitter d'al-Nassr est passé de 800.000 abonnés à 4 millions et sur Instagram de 2 millions à plus de 14 millions de followers !

Grâce notamment à sa popularité, on voit désormais aux matches des supportrices, encore interdites de stades il y a quelques années.

Sportivement, la réussite n'est pas complète, Al-Nassr a échoué dans la reconquête du titre de champion, échu à Al-Ittihad. CR7 a marqué 14 buts en 16 matches, dont un quadruplé dès sa troisième rencontre, face à Al-Wehdah.

Mais il a retrouvé une place de titulaire en sélection, depuis l'arrivée sur le banc de l'Espagnol Roberto Martinez, et continue de pousser loin les records.

Pour sa 200e cape il a marqué le but de la victoire en Islande (1-0) en qualification pour l'Euro-2024, son 123e but avec le Portugal!

"Remporter quelques trophées"

"Je ne renoncerai jamais à venir ici (en équipe du Portugal, ndlr), car c'est toujours un rêve. Atteindre les 200 matches internationaux ce n'est pas pour n'importe qui, cela démontre l'amour que j'ai pour mon pays et notre sélection", avait-il lancé à Reykjavik.

Pour la saison à venir, Ronaldo et son équipe ont "beaucoup d'objectifs. Bien sûr j'aimerais bien remporter quelques trophées cette année", a-t-il souri.

Deux jours après l'Inter, Al-Nassr entame sa saison en Coupe arabe des clubs champions contre son voisin saoudien d'Al-Shabab.

Fichier vidéo En attendant, Ronaldo continue de soigner son image. Il a conquis l'audience quand un journaliste japonais lui a rappelé une anecdote d'une de ses précédentes tournées au pays du Soleil Levant (il y vient pour la cinquième fois), en 2014 avec le Real Madrid.

Un jeune footballeur japonais nommé Ryoto Iwaoka lui avait posé une question en portugais. La salle avait ri, et la star l'avait reprise: ne vous moquez pas de son effort, avait-il dit en substance.

Ce jeune homme vient d'être élu meilleur joueur du plus prestigieux tournoi U18 nippon, et a rappelé ce souvenir de CR7, qui l'avait regonflé.

"Je suis très heureux que ce garçon ait accompli ce qu'il voulait, comme je dis toujours: croyez en vos rêves parce que le talent ne suffit pas, il faut travailler", a dit CR7.

"Je suis très content que mes mots aient eu un impact sur ce garçon, et je souhaite que beaucoup d'enfants rencontrent le succès", a-t-il conclu. Merci, Monsieur l'ambassadeur.