Cyclisme: AG2R accueille Decathlon comme partenaire titre et équipementier, Lafay comme recrue phare

L'équipe française de cyclisme AG2R a annoncé lundi l'arrivée de Decathlon comme partenaire titre et équipementier pour la saison 2024, et celles de Victor Lafay comme recrue phare.

La formation dirigée par Vincent Lavenu devient Decathlon-AG2R La Mondiale, ce qui marque le départ de Citroën, qui était partenaire titre cette saison.

L'entreprise française de grande distribution de sport équipera en outre les coureurs d'AG2R, qui rouleront avec des vélos Van Rysel, la marque dédiée à la performance, et non plus avec des vélos BMC. Van Rysel (de Lille, en flamand) fournira aussi les coureurs en casques et lunettes.

L'équipe fondée en 1992 comptera dans ses rangs Bruno Armirail, champion de France du contre-la-montre en 2022, qui évoluait la saison dernière à la Groupama-FDJ, le sprinteur irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), et Victor Lafay (Cofidis), révélation française du dernier Tour.

Seul à pouvoir suivre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, vainqueur final, lors de la première étape le 1er juillet, il avait remporté la deuxième le lendemain, à Saint-Sébastien, en parvenant à s'extraire du peloton des favoris sous la flamme rouge.

À 27 ans, le natif de Lyon tentera de confirmer ses progrès spectaculaires aux côtés des chefs de file de l'équipe: Benoît Cosnefroy et l'Autrichien Felix Gall, qui a levé les bras lors de la 17e étape du dernier Tour, terminé à la huitième place du classement général.

"Des rêves, des objectifs, j'en ai plein, a glissé Victor Lafay. Ça va être de faire briller le maillot."

"On aura beaucoup d'opportunités (...), une course comme Liège-Bastogne-Liège sera un gros objectif. C'est une année olympique, il faut le garder dans un coin de sa tête, et puis il y a évidemment le Tour de France, qui est très important", a-t-il ajouté.