Cyclisme: doublé inédit pour le Belge Evenepoel, devant les Français Madouas et Laporte

Le Belge Remco Evenepoel a réalisé un doublé inédit dans l'histoire du cyclisme masculin en remportant, après le contre-la-montre, la course en ligne des Jeux Olympiques samedi devant deux Français, Valentin Madouas et Christophe Laporte.

Le Flamand s'est imposé en solitaire après avoir lâché son compagnon d'échappée, Valentin Madouas, dans le troisième passage de la butte Montmartre, à 15 kilomètres de l'arrivée.

Madouas est arrivé deuxième juste avant un petit groupe de poursuivants réglé par Laporte au sprint à l'issue d'une course palpitante devant une foule immense dans les rues de Paris.

Ce sont les deux premières médailles pour la France dans la course en ligne hommes aux Jeux depuis l'argent d'Arnaud Geyre à Melbourne en 1956.

Remco Evenepoel lors de la course en ligne de cyclisme des JO de Paris, le 3 août 2024 AFP

Les deux grands favoris avec Evenepoel, le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Belge Wout van Aert, rivaux depuis leur enfance, ont passé leur temps à se marquer pour au final se neutraliser.

Très actif avant même l'entrée sur le circuit final à Paris, Evenepoel a réussi un numéro fantastique en forçant la décision dans les trente derniers kilomètres.

Il comptait environ une minute trente d'avance sur Madouas lorsqu'il s'est fait une belle frayeur en crevant dans la cour du Louvre, à quatre kilomètres de l'arrivée.

Ne connaissant pas les écarts puisque la course olympique se dispute sans oreillettes, le Flamand est alors apparu affolé, trépignant d'impatience dans l'attente d'un nouveau vélo, avant de repartir vers la victoire.

"Double médaillé d'or c'est incroyable, c'est une semaine de ouf pour moi. Être le premier à le faire dans l'histoire c'est incroyable", a-t-il déclaré au micro de France Télévisions.

Le Français Valentin Madouas lors de la course en ligne de cyclisme des JO de Paris, le 3 août 2024 AFP

Déjà vainqueur du chrono samedi dernier devant l'Italien Filippo Ganna et Wout van, Aert, le Flamand de 24 continue d'enrichir un palmarès incroyable qui compte notamment deux titres de champion du monde (un en chrono, un en course en ligne), une Vuelta et deux Liège-Bastogne-Liège.

Il succède à l'Equatorien Richard Carapaz qui n'a pas été retenu cette année.