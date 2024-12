Cyclisme: Evenepoel "déterminé à revenir plus fort" après son opération

"Le retour commence maintenant", a déclaré mercredi Remco Evenepoel, après l'opération chirurgicale subie suite à son accident de la veille à l'entraînement, le champion belge assurant être "déterminé à revenir plus fort".

"Après un accident effrayant survenu hier (mardi) à l'entraînement, j'ai été opéré hier soir et tout s'est bien passé", a écrit sur X depuis son lit d'hôpital le coureur de l'équipe Soudal Quick-Step, remerciant au passage les nombreuses personnes qui lui ont envoyé des messages de soutien.

"Avec des fractures à une côte, à l'omoplate et à une main, des contusions aux poumons et une luxation de la clavicule droite qui a provoqué une déchirure de tous les ligaments environnants, le chemin sera long, mais je me concentre pleinement sur mon rétablissement et je suis déterminé à revenir plus fort, étape par étape", a ajouté Evenepoel.

Alors qu'il s'entraînait seul mardi dans la région de Gooik, au nord-ouest de Bruxelles, le champion du monde 2022, âgé de 24 ans, n'a pu éviter une voiture de la poste belge, dont la factrice a soudainement ouvert la portière alors que le coureur allait la doubler.

"L'accident s'est produit assez rapidement. J'ai vu que la dame de Bpost (la factrice) ouvrait sa portière. J'ai réussi à m'écarter, mais j'ai percuté la portière et j'ai été catapulté de l'autre côté de la route. J'ai entièrement absorbé l'impact avec ma main et mon épaule. Lorsque l'adrénaline est retombée, j'ai tout de suite senti que ce n'était pas bon", a raconté le coureur à la télévision flamande VTM mercredi.

Outre les fractures à une côte, à l'omoplate droite et à la main droite, des examens approfondis à l'hôpital d'Herentals, qui accueille souvent des cyclistes professionnels, ont révélé que le coureur souffrait de contusions pulmonaires bilatérales et d'une luxation de la clavicule.

"J'ai beaucoup plus mal qu'après ma chute au Tour du Pays Basque (l'an dernier). C'est surtout au niveau de la clavicule que cela a frappé fort. Il faudra du temps pour récupérer. Le premier mois, je ne pourrai pratiquement rien faire. Ensuite, nous mesurerons les dégâts", a ajouté Evenepoel auprès de VTM.

Le double champion olympique de Paris-2024 n'a pas été épargné par les chutes depuis le début de sa carrière, la plus grave s'étant produite lors du Tour de Lombardie en 2020, dans la descente du Mur de Sormano. Après un plongeon d'une dizaine de mètres dans le vide, il avait souffert d'une importante fracture du bassin et de lésions aux poumons.

En avril dernier, il avait été pris dans une lourde chute collective au Tour du Pays basque, se fracturant déjà la clavicule et l'omoplate droite.