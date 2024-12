Cyclisme: Evenepoel emmené à l'hôpital après une chute à l'entraînement

Remco Evenepoel a été victime d'une chute à l'entraînement mardi matin dans la commune de Gooik, au nord-ouest de Bruxelles, et emmené à l'hôpital, selon plusieurs médias belges qui publient des images du coureur cycliste belge de l'équipe Soudal Quick-Step pris en charge par des ambulanciers.

Le manager de la formation belge Patrick Lefevere, qui s'est exprimé à la télévision belge Sporza, a confirmé que son coureur, qui s'entraînait seul, souffre "de douleurs à l'épaule et à une main" et que "les médecins s'en occupent".

Lefevere, qui n'a pas précisé la nature des blessures, a indiqué que le double champion olympique n'avait pu éviter la porte ouverte d'un véhicule de la poste belge (ce qui a été confirmé par cette dernière).

"De tels accidents se produisent malheureusement cinq fois par jour, les gens ne font pas attention et ouvrent leur portière", a-t-il poursuivi, ajoutant que le vélo du troisième du dernier Tour de France "s'est brisé en deux" sous la violence du choc.

"Mais il vaut mieux que ce soit son vélo plutôt que son bras", a-t-il encore dit.

Les images publiées sur les réseaux sociaux montrent le champion du monde 2022, conscient mais "très pâle" selon des témoins de l'accident, être placé en position assise sur un brancard. Le cadre du vélo est lui sectionné en deux.

"Remco a été transféré à l'hôpital Erasme d'Anderlecht (en région bruxelloise, ndlr). Nous attendons toujours de voir comment il va. Nous sommes en route pour l'hôpital", a déclaré le père du cycliste au quotidien Het Laatste Nieuws.

Aperçu le week-end dernier à Doha en marge du Grand Prix de F1 du Qatar à l'invitation de l'équipe Alpine, Evenepoel (24 ans) était de retour cette semaine en Belgique afin de poursuivre sa préparation en vue de la prochaine saison.

Son retour à la compétition est en principe prévu début février.

Evenepeol n'a pas été épargné par les chutes depuis le début de sa carrière, la plus grave s'étant produite lors du Tour de Lombardie en 2020, dans la descente du Mur de Sormano. Après un plongeon dans le vide de plus de dix mètres, il avait souffert d'une importante fracture du bassin et de lésions aux poumons.